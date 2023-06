6-7.06: Rozkład jazdy

Dziś w Ostrowie Wielkopolskim rozegrane zostanie rewanżowe spotkanie o brązowy medal mistrzostw Polski, w którym koszykarze Legii zmierzą się ze Stalą. Bezpośrednia transmisja od godziny 20:00 w Polsacie Sport News. W środę o 19:00 na stadionie Hutnika przy ulicy Marymonckiej 42 odbędzie się spotkanie finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, w którym drugi zespół Legii Warszawa zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Zwycięzca, oprócz nagrody finansowej, zapewni sobie udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2023/24. Również w środę, o 15:00 w LTC, juniorzy Legii do lat 17 rozegrają rewanżowe spotkanie z Górnikiem Zabrze w finale mistrzostw Polski. Jan Urbański bierze udział w tenisowych mistrzostwach Polski młodzików (U-14), które odbywają się na kortach Arki Gdynia. Rozkład jazdy: 06.06 g. 20:00 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa [kosz] 07.06 g. 15:00 Legia Warszawa U-17 - Górnik Zabrze U-17 [LTC] 07.06 g. 19:00 Pogoń Grodzisk Maz. - Legia II Warszawa [ul. Marymoncka 42]

