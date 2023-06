Koszykówka

Rozbudowa pomieszczeń VIP oraz zaplecza I drużyny w hali na Bemowie

Czwartek, 1 czerwca 2023 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace remontowe w hali OSiR Bemowo, gdzie od blisko 30 lat swoje mecze rozgrywają koszykarze Legii. Tym razem prace dotyczyć będą powiększenia powierzchni w strefie VIP, a także wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla sztabu - zarówno pokoju trenerów, jak i fizjoterapii.



"Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo o dodatkową powierzchnię socjalno-administracyjną oraz przebudowa frontowej części parteru budynku - w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III" - czytamy w zamówieniu publicznym. "Atutem tej przestrzeni ma być zarówno widok na tereny zielone okalające budynek jak i widok na halę. Równocześnie, pomieszczenia rozmieszczone obecnie w przestrzeni parteru przewidzianej do nadbudowy ulegną re-aranżacji w celu lepszego ich wykorzystania na potrzeby Zamawiającego" - znajdujemy w dokumentacji.



Po zakończeniu prac, z sali cateringowej będzie możliwość obserwacji hali sportowej (możliwość oglądania meczów i innych imprez).



Do przetargu przystąpiła firma Mal Bud 1 Sp. z o.o., która zaoferowała wykonanie prac w wysokości 3 050 000 zł. OSiR Bemowo poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 2 446 855,83 zł brutto. Prace mają potrwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a zgodnie z planem powinny zostać zakończone najpóźniej w październiku, kiedy startować będzie sezon 2023/24 w Polskiej Lidze Koszykówki.



Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób umożliwiający prowadzenie treningów oraz imprez masowych.



W ramach wyposażenia poszczególnych pomieszczeń, zakupione zostaną m.in. kanapy, fotele, szafy, regały metalowe, wieszaki na ubrania, stół rehabilitacyjny, aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej (TECAR), platforma do treningu ekscentrycznego (z kołem zamachowym), lodówka, tablica suchościeralna magnetyczna, kostkarka do lodu, zamrażarka skrzyniowa, sauna fińska, zestaw do kriohydroterapii i wanna do hydromasażu.



Szczegóły dotyczące zamówienia można znaleźć tutaj.



Program użytkowy inwestycji:



Parter (260m2):

- hall wejściowy z klatką schodową (ok. 55m2)

- korytarz (ok. 33m2)

- salonik VIP (ok. 15m2)

- magazyn i pokój akademii (ok. 25m2)

- magazyn I drużyny (ok. 25m2)

- pokój 1. trenera (ok. 15m2)

- pokój sztabu 1. drużyny (ok. 25m2)

- pokój terapeutów (ok. 15m2)

- WC (ok. 2m2)

- zespół odnowy biologicznej (ok. 50m2)



Piętro (230m2):

- foyer (ok. 25m2)

- szatnia (ok. 5m2)

- magazyn (ok. 25m2)

- zaplecze cateringowe (ok. 25m2)

- sala cateringowa (ok. 150m2)