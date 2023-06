9-11.06: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 9 czerwca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Rezerwy Legii w sobotę zagrają wyjazdowy mecz z walczącą o awans do II ligi Legionovią. Legia Ladies czeka trzecioligowe spotkanie z Fortami Piątnica. Przypominamy, że w ten weekend w parku Agrykola, odbędzie się "Tramwajowa akademia koszykówki - zabawy na sportowo z koszykarską Legią" - zapraszamy.



Od piątku do niedzieli w Tomaszowie Lubelskim odbywać się będą torowe mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach, w których udział wezmą zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii.



Sześcioro legionistów rozpoczyna rywalizację w indywidualnych mistrzostwach Polski seniorów w squasha. Nasz klub reprezentować będą: Natalia Łukawska, Jan Samborski, Antoni Jakubiec, Szymon Lohmann, Jan Szcześniak i Mateusz Szewczyk.



Drużyna koszykówki Legia Lotto 3x3 zagra w Challengerze we francuskim Clermont o awans do World Tour w Pradze. Legioniści w składzie Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, zmierzą się z zespołem z Tel Awiwu (10:00) i GTK Gliwice (10:55), a w przypadku wygranych, zagrają w fazie grupowej z Partizanem Belgrad (14:25) i Princeton (17:55). Faza pucharowa została zaplanowana na niedzielę. Transmisje meczów na kanale YouTube FIBA 3x3.



Dwie rugbistki Legii wezmą udział w pierwszym z dwóch turniejów mistrzostw Europy w rugby 7 osobowym, który odbędzie się w Algarve. Dziś nasza drużyna o godzinie 11:00 zmierzy się z Rumunią, natomiast o 16:00 zagramy z Czechami. W sobotę Polki zagrają z Belgią o 10:00 i potem, mamy nadzieję, czeka ich jeszcze starcie w ćwierćfinale.



Drużyny koszykarskiej Legii U-12 i U-13 wezmą udział w międzynarodowym turnieju Radom Basket Cup. Zespół do lat 13 znalazł się w grupie F, gdzie zagra z KKK MOSiR Krosno oraz z ukraińskim zespołem SCC Ploskyriv. W kategorii U12 legioniści zagrają w grupie E z UKS Basket 15 Przemyśl oraz z ukraińskim Mobi.



Rozkład jazdy:

10.06 g. 17:00 Legionovia Legionowo - Legia II Warszawa

10.06 g. 17:00 Forty Piątnica - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

11.06 g. 18:00 FC Płudy - UWKS Legia Warszawa [A klasa][Marki, ul. Wspólna 40]



Młodzież:

09.06 g. 11:00 Legia U19 - Reprezentacja Polski (zamknięta gra kontrolna) [LTC 8]

09.06 g. 13:30 Legia Warszawa U-12 - UKS Basket 15 Przemyśl U-12 [kosz, Radom]

09.06 g. 14:45 Legia Warszawa U-13 - KKK MOSiR Krosno U-13 [kosz, Radom]

09.06 g. 17:15 Legia Warszawa U-12 - Mobi U-12 [kosz, Radom]

09.06 g. 17:15 Legia Warszawa U-13 - SCC Plosyriv [kosz, Radom]

10.06 g. 11:00 Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 - Legia LSS U15 [ul. Sportowa 2A, Pułtusk]

10.06 g. 11:00 Legia U16 - MKS Polonia W-wa 07 [LTC 7]

10.06 g. 11:45 SEMP Ursynów 13 - Legia U10 [ul. Koncertowa 4]

10.06 g. 17:00 UKS Varsovia 2010 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

11.06 g. 10:30 KS Raszyn 12 - Legia LSS U11B [Raszyn, ul. Pruszkowska 21B]

11.06 g. 13:00 UKS Varsovia 2013 - Legia LSS U10 [ul. Międzyparkowa 4]

11.06 g. 14:30 Unia Warszawa 11 - Legia LSS U12A [ul. Marymoncka 42]

11.06 g. 15:30 Legia LSS U12B - Białe Orły II 11 [ul. Łazienkowska 3]

11.06 g. 17:00 Broń Radom 09 - Legia U14 [Radom, ul. Narutowicza 9]