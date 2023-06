Reprezentacja

Mołdawia 3-2 Polska. Slisz nie zagrał

Wtorek, 20 czerwca 2023 r. 22:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech, reprezentacja Polski niespodziewanie przegrała na wyjeździe z Mołdawią 2-3. Do przerwy Polacy prowadzili 2-0, ale druga połowa była katastrofalna w wykonaniu Biało-czerwonych. W spotkaniu nie wystąpił Bartosz Slisz. 7 września o godzinie 20:45 Polacy zmierzą się w Warszawie z Wyspami Owczymi, a 10 września o godzinie 20:45 zagrają w Tiranie z Albanią.



Początkowe minuty nie przyniosły ciekawych sytuacji. Dużo było rozgrzewania wszerz i do tyłu, a Polakom ciężko było przedrzeć się przez szczelną defensywę Moldawii. W 12. minucie padła pierwsza bramka dla Biało-czerwonych. W dużym zamieszaniu po rzucie rożnym piłkę przed bramkę zgrał Robert Lewandowski, a Arkadiusz Milik z najbliższej odległości wpakował ją do siatki. W 32. minucie świetne podanie dostał Lewandowski, zbiegł do prawej strony pola karnego, ale piłka po jego uderzeniu nie wpadła do bramki. I choć Polska była stroną zdecydowanie dominującą pod każdym względem, przez długi czas miała spore problemy z przedostaniem się pod bramkę przeciwnika. W 34. minucie jednak było już 2-0. Milik dostał podanie od Jana Bednarka, świetnie odegrał do Lewandowskiego, a ten tym razem się nie pomylił. W 37. minucie powinno być 3-0, jednak Milik nie sięgnął piłki. W końcówce gospodarze mieli dwie sytuacje, gdzie mogli pokusić się przynajmniej o oddanie strzału. Z kolei w doliczonym czasie doskonałą okazję zmarnował Lewandowski, który posłał piłkę obok bramki.



Polacy rozpoczęli drugą połowę bez zmian w składzie. W 49. minucie Ion Nicolaescu ładnym uderzeniem zdobył bramkę kontaktową. W 61. minucie gospodarze wyszli z szybkim atakiem, a Jan Bednarek ratował sytuację wybiciem piłki na rzut rożny. Po dobrym dośrodkowaniu piłkę do siatki skierował Ion Nicolaescu, ale sędzia uznał, że wcześniej faulował przeciwnika. Po chwili zespół Mołdawii znów wykonywał korner. Selekcjoner Fernando Santos zareagował błyskawicznie i dokonał dwóch zmian w składzie. Gra się wyraźnie ożywiła. W 70. minucie z dystansu strzelał Jakub Kamiński, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku. W 76. minucie Polacy zmarnowali idealną sytuację. To powinien być gol, bowiem Szymański znalazł się przed pustą bramką i wystarczyło tylko dostawić nogę, jednak dostał podanie za plecy. W 79. minucie Tomasz Kędziora popełnił fatalny błąd w zagraniu, piłkę przejął Ion Nicolaescu, pobiegł sam i pokonał Wojciecha Szczęsnego. Po chwili Polacy zanotowali kolejną stratę, która mogła zakończyć się golem. W 85. minucie błąd popełnił Szczęsny, który źle wyszedł z bramki, a Władysław Babohło wykorzystał złe ustawienie i całkowitą bierność polskiej defensywy i zdobył bramkę na 3-2.



Mołdawia 3-2 (0-2) Polska

0-1 - 12' Arkadiusz Milik

0-2 - 34' Robert Lewandowski

1-2 - 49' Ion Nicolaescu

2-2 - 79' Ion Nicolaescu

3-2 - 85' Władysław Babohło



Mołdawia: 23. Dorian Răilean - 21. Ioan-Călin Revenco, 14. Artur Crăciun, 4. Victor Mudrac, 5. Veaceslav Posmac - 13. Maxim Cojocaru, 3. Władysław Babohło, 6. Cristian Dros (46' 8. Nichita Moțpan), 10. Vitalie Damașcan (46' 17. Virgiliu Postolachi), 2. Oleg Reabciuk - 9. Ion Nicolaescu (85' 7. Serafim Cojocari)



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora, 5. Jan Bednarek, 7. Arkadiusz Milik (73' 11. Karol Świderski), 9. Robert Lewandowski, 10. Sebastian Szymański, 14. Jakub Kiwior, 17. Damian Szymański (83 8. Karol Linetty), 19. Przemysław Frankowski (64' 18. Bartosz Bereszyński), 20. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski (64' 13. Jakub Kamiński)



żółte kartki: Babohło, Nicolaescu, Răilean, Reabciuk