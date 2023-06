Gutkowski w finałowej 18-tce Finału PŚ w Ankarze

Pięcioboiska Legii Warszawa - Łukasz Gutkowski awansował do finałowej 18-tki Finału Pucharu Świata w Ankarze i w niedzielę powalczy o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Legioniście przepisany zostanie niestety słaby wynik z szermierki (205 pkt.). Łukasz w półfinałach zdobył dwa dodatkowe punkty w dodatkowej rundzie szermierki. Po bezbłędnej jeździe konnej (najlepszy wynik, 300 pkt.) legionista awansował na miejsce siódme. W pływaniu (200m stylem dowolnym) zaliczył ósmy wynik (2:07.96 min.), a w laser runie miał czwarty wynik (10:48.63 min.). Ostatecznie Gutkowski ukonczył serię półfinałową w grupie A na miejscu piątym (z wynikiem 1454 pkt.), a dziewięć pierwszych miejsc miało zapewnione miejsce w niedzielnym finale. Zwycięzca niedzielnego finału w Ankarze zapewni sobie kwalifikację na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie.

