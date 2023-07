U-19: Malta 0-2 Polska. Bramka Strzałka

W drugim meczu mistrzostw Europu U-19, rozgrywanych na Malcie, reprezentacja Polski wygrała z gospodarzami 2-0. Pierwszą bramkę zdobył w 59. minucie Igor Strzałek. Już w 22. minucie Wiktor Matyjewicz zobaczył drugą żółtą kartkę w tym spotkaniu. W efekcie chwilę później boisko opuścił inny legionista, Jordan Majchrzak. W niedzielę Polacy zmierzą się z Włochami. Do awansu z grupy potrzebują wygranej. U-19: Malta 0-2 (0-0) Polska 0-1 - 59' Igor Strzałek 0-2 - 82' Tomasz Pieńko Malta: 1. Hugo Sacco - 2. Andrew Borg (85' 13. Bjorn Buhagiar), 4. Sven Xerri, 5. Jake Vassallo, 15. Tristan Viviani - 8. Lucas Scicluna, 17. Daniel Letherby (71' 7. Nathan Cross), 10. Dylan Scicluna, 11. Benjamin Hili (71' 16. Lucas Caruana) - 9. Basil Tuma (85' 19. Sean Gatt), 18. Alfie Bridgman (63' 20. Brooklyn Borg) Polska: 1. Oliwier Zych - 17. Dominik Biniek (46' 23. Kacper Przybyłko), 4. Miłosz Matysik (78' 7. Dawid Bugaj), 14. Wiktor Matyjewicz, 2. Igor Drapiński, 11. Miłosz Brzozowski - 15. Mateusz Kowalczyk, 10. Kacper Urbański, 20. Igor Strzałek (78' 6. Antoni Kozubal) - 9. Jordan Majchrzak (24' 13. Wiktor Smoliński), 16. Junior Nsangou (63' 21. Tomasz Pieńko) żółte kartki: Hili, Borg, Lucas Scicluna - Matysik, Matyjewicz, Drapiński czerwone kartki: Dylan Scicluna - Matyjewicz (za drugą żółtą)

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Nie oglądałem I połowy, ale z tego co słychać, kartka z dupy. odpowiedz

Wycior - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Strasznie się to oglądało… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.