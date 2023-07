U-19: Włochy 1-1 Polska. Bramka Strzałka

W decydującym o awansie meczu finałów Mistrzostw Europy U-19 reprezentacja Polski zremisowała z Włochami 1-1. Oznacza to, że nasz zespół pożegnał się z rozgrywkami. Polacy objęli prowadzenie w 8. minucie po ładnym uderzeniu zza pola karnego Igora Strzałka . W 34. minucie Włosi wyrównali za sprawę Luisa Hasy. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch legionistów - Igor Strzałek i Jordan Majchrzak. U-19: Włochy 1-1 (1-1) Polska 0-1 - 8' Igor Strzałek 1-1 - 34' Hasa Polska: 1. Oliwier Zych - 7. Dawid Bugaj (82' 8. Ivo Kaczmarski), 13. Wiktor Smoliński, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 3. Jakub Lewicki (55' 11. Miłosz Brzozowski) - 15. Mateusz Kowalczyk 46' 10. Kacper Urbański), 6. Antoni Kozubal, 20. Igor Strzałek (70' 19. Mateusz Kowalski) - 16. Junior Nsangou (46' 21. Tomasz Pieńko), 9. Jordan Majchrzak Włochy: 1. Davide Mastrantonio - 2. Filippo Missori, 5. Lorenzo Dellavalle, 3. Iacopo Regonesi, 13. Michael Kayode - 16. Giacomo Faticanti (77' 17. Lorenzo Amatucci), 4. Fabio Chiarodia, 8. Cher N'Dour - 7. Luis Hasa, 9. Pio Esposito (82' 18. Nicolo' Turco), 10. Samuele Vignato (77' 20. Luca Koleosho) żółte kartki: Faticandi, Missori, N'Dour, Turco - Majchrzak, Lewicki

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lw - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Strzałek mimo bramki średnio. Majchrzak na pewno nie gorszy od Kramera i Pekharta. odpowiedz

NaSpokojnie - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje Igor ⚽

Mam nadzieję że będzie miał szansę na grę w pierwszym składzie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.