PP: Pogoń Grodzisk Maz. 0-3 Legia II Warszawa. Legia z Pucharem!

Środa, 7 czerwca 2023 r. 20:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

W finale Mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-0. Do przerwy było 0-0. Po raz drugi z rzędu Legia zagra więc jesienią w Pucharze Polski na szczeblu centralnym. Ponadto stołeczny klub otrzyma nagrodę w wysokości 60 000 zł.



Już w 3. minucie Pogoń oddała pierwszy strzał na bramkę. 7 minut później obok bramki uderzał Szymon Grączewski. Groźny strzał mogliśmy oglądać w 15. minucie, kiedy to po kontrze na bramkę uderzał Keller. Kolejną dobrą sytuację również stworzyła Pogoń. W 20. minucie mogło być 1-0, jednak Michał Wrzesiński pomylił się i posłał piłkę obok bramki. W 29. minucie legioniści wyszli z szybką kontrą, ale ostatecznie skończyło się tylko na wrzucie z autu i wycofaniu akcji, bez żadnego zagrożenia dla bramki. W 34. minucie Legia powinna wyjść na prowadzenie. Legioniści przejęli piłkę po błędzie Pogoni, Jakub Jędrasik dostał podanie w polu karnym i oddał strzał, jednak uderzył tuż obok słupka. W odpowiedzi wyszedł Apolinarski i choć jego strzał został zablokowany, jeszcze próbował sięgnąć piłkę Jaroń, ale lepszy był Szajewski.



Legioniści świetnie rozpoczęli drugą połowę spotkania. W 47. minucie bramkę dla Legii zdobył po indywidualnej akcji Jakub Jędrasik, który zbiegł w pole karne i z bardzo ostrego kąta umieścił piłkę w siatce. Dwie minuty później było już 2-0. Dawid Kiedrowicz precyzyjnym strzałem tuż zza linii pola karnego posłał piłkę do bramki tuż przy słupku. W 62. minucie świetnie uderzył z dystansu Zembrowski, ale doskonałą interwencją popisał się Szajewski. W odpowiedzi Kiedrowicz znalazł się sam na sam z bramkarzem, jednak skiksował i zamiast podwyższyć prowadzenie, strzelił daleko obok bramki. W 84. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kacper Wnorowski przelobował bramkarza Pogoni i mieliśmy 3-0.



PP: Pogoń Grodzisk Maz. 0-3 (0-0) Legia II Warszawa

0-1 - 47' Jakub Jędrasik (as. Igor Korczakowski)

0-2 - 49' Dawid Kiedrowicz (as. Marcel Krajewski)

0-3 - 84' Kacper Wnorowski (głową, as. Mateusz Możdżeń)



Pogoń: 1. Dmytro Sidorenko - 21. Kacper Łoś, 16. Jakub Budnicki, 8. Rafał Zembrowski - 7. Jakub Apolinarski, 5. Matheus, 20. Dawid Keller (58' 11. Patryk Kamiński), 24. Kacper Gzieło (58' 19. Kacper Imiołek) - 10. Damian Jaroń (77' 2. Dominik Gedek), 17. Michał Strzałkowski, 14. Michał Wrzesiński



Legia II: 1. Paweł Szajewski - 19. Marcel Krajewski (90+1' 27. Michał Gładysz), 26. Kacper Wnorowski, 17. Julien Tadrowski, 5. Igor Korczakowski - 14. Mateusz Możdżeń (90+1' 22. Oskar Lachowicz), 8. Aleksander Waniek, 23. Szymon Grączewski (77' 18. Sebastian Kieraś) - 11. Jakub Jędrasik (70' 32. Rafał Maciejewski), 20. Maksymilian Stangret (46' 7. Dawid Dzięgielewski, 87' 25. Miłosz Pacek), 9. Dawid Kiedrowicz (80' 16. Patryk Konik)



żółte kartki: Kiedrowicz, Tadrowski