Finał Mazowieckiego Pucharu Polski na stadionie Hutnika

W najbliższą środę, 7 czerwca o godzinie 19:00 rozegrane zostanie spotkanie finału Mazowieckiego Pucharu Polski, w którym Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Legią II Warszawa. Mecz odbędzie się na stadionie Hutnika Warszawa, przy ul. Marymonckiej 42. Wejście jest bezpłatne, ale należy wcześniej odebrać bilet. Wejściówki, razem z dedykowanymi limitowanymi szalikami, będą dostępne do wyczerpania nakładu w Strefie Kibica forBET w dniu meczu na stadionie od godziny 17:30.

