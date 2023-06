Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W czerwcu rozegrane zostaną 2 mecze reprezentacji Polski - jeden towarzyski, z Niemcami, a drugi w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024, z Mołdawią, a także spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Bartosz Slisz otrzymał powołanie do pierwszej reprezentacji. Ernest Muci zyskał uznanie w oczach selekcjonera Albanii, Lindsay Rose został powołany do reprezentacji Mauritiusa, a Filip Mladenović znalazł się w szerokiej kadrze Serbii.



Powołanie otrzymał także Kacper Tobiasz do reprezentacji U-21, Igor Strzałek na zgrupowanie przed mistrzostwami Europy U-19, a Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Kacper Potulski, Mateusz Szczepaniak do U-16.



Legioniści w reprezentacjach:



U-21 mecze towarzyskie

powołani: Kacper Tobiasz

15.06. 17:30 Polska - Finlandia (Warszawa)

19.06. 20:15 Czarnogóra - Polska (Podgorica)



Reprezentacja A el. Euro 2024, mecz towarzyski

powołani: Bartosz Slisz

16.06. 20:45 Polska - Niemcy (Warszawa)

20.06. 20:45 Mołdawia - Polska (Kiszyniów)



U-16 mecze towarzyskie

powołani: Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Kacper Potulski, Mateusz Szczepaniak

13.06. 17:00 Polska - Norwegia (Szprotawa)

15.06. 11:00 Polska - Norwegia (Żagań)



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Filip Mladenović (Serbia, el. Euro 2024, mecz towarzyski), Lindsay Rose (Mauritius, turniej towarzyski), Ernest Muci (Albania, el. Euro 2024)

11.06. 12:30 Mauritius - Pakistan

14.06. 16:30 Dżibuti - Mauritius

16.06. 20:45 Jordania - Serbia

17.06. 20:45 Albania - Mołdawia

18.06. 13:30 Mauritius - Kenia

20.06. 20:45 Bułgaria - Serbia

20.06. 20:45 Wyspy Owcze - Albania