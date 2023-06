U-16: Powołania dla legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Rafał Lasocki ogłosił kadrę na dwumecz towarzyski z Norwegią. Spotkania odbędą się 13 i 15 czerwca. Powołania otrzymało czterech piłkarzy Legii Warszawa - Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Kacper Potulski i Mateusz Szczepaniak. Kadra: Fabian Bzdyl (Cracovia), Hubert Jasiak (Górnik Zabrze), Bartosz Kriegler (Górnik Zabrze), Dawid Mazurek (Górnik Zabrze), Dominik Sarapata (Górnik Zabrze), Dawid Szwiec (Górnik Zabrze), Jakub Jaroszuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Damian Sokołowski (Lech Poznań), Igor Stankiewicz (Lech Poznań), Jakub Adkonis (Legia Warszawa), Stanisław Gieroba (Legia Warszawa), Kacper Potulski (Legia Warszawa), Mateusz Szczepaniak (Legia Warszawa), Kornel Miściur (Liverpool FC, Anglia), Tobiasz Mras (Raków Częstochowa), Bartłomiej Zieliński (Raków Częstochowa), Bruno Klimek (RCD Mallorca, Hiszpania), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin), Cyprian Popielec (Zagłębie Lubin), Kacper Szulc (Zagłębie Lubin)

13 - 11 minut temu, *.205.106 Troszkę mocniej dociskać młodych. Bo z Legii ma iść 7 minimum. odpowiedz

