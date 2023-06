U-16: Polska 3-1 Norwegia. Bramki Szczepaniaka i Adkonisa

Reprezentacja Polski U-16 wygrała 3-1 w pierwszym towarzyskim spotkaniu z Norwegią. W wyjściowym składzie znalazło się trzech piłkarzy Legii Warszawa - Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis i Kacper Potulski. Adkonis rozegrał pełne spotkanie. W 53. minucie pięknym uderzeniem z rzutu wolnego doprowadził do wyrównania na 1-1. Z kolei Szczepaniak zdobył bramkę na 2-1. Zszedł z boiska w 83. minucie. Potulski rozegrał 90 minut i zdobył gola na 4-1, choć był na spalonym i bramka nie została uznana. Drugi mecz z Norwegią odbędzie się 15 czerwca o godzinie 11 w Żaganiu. U-16: Polska 3-1 (0-1) Norwegia 53' Adkonis, 65' Szczepaniak, 87' Kriegler - 9' Nilsen-Modebe Polska: 1. Bruno Klimek - 5. Kacper Potulski, 16. Bartosz Kriegler (90' 17. Bartłomiej Zieliński), 3. Dawid Szwiec - 7. Mateusz Szczepaniak (83' 11. Damian Sokołowski), 10. Jakub Adkonis, 4. Mateusz Dziewiatowski, 6. Hubert Jasiak (72' 15. Dominik Sarapata), 23. Dawid Mazurek - 13. Tobiasz Mras (72' 18. Kamil Jakóbczyk), 21. Igor Stankiewicz Norwegia: 12. Isak Aron Sjong (24' 1. Mads Eikrem Myklebust) - 2. Fillip Jenssen Riise (71' 19. Morten Lysakerrud), 3. Joachim Prent-Eckbo, 4. Jonathan Vonheim Norbye (61' 13. Håkon Singsdal Volden), 5. Matias Sekkingstad Johansson (71' 15. André Stavås Skistad) - 14. Markus Lennart Seim-Monsen (61' 7. Liam Christopher West), 6. Isak Jønvik Holmen, 8. Jesper Nerhus Eikrem, 10. Sebastian Olderheim (71' 20. Teo Emanuel Hindenes Ingilæ), 11. Oskar Spiten-Nysæter (71' 17. Julian Lægreid) - 9. Sean Lucian Ajulu Nilsen-Modebe (77' 18. Hans Torjus Stykket Gampedalen)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.