Transfery: Zainteresowanie Tobiaszem, następca Mladenovicia

Przy Łazienkowskiej przygotowują się także na sytuację gdyby Filip Mladenović nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Jednym z kandydatów do zastąpienia Serba ma być Florian Miguel z SD Huesca, któremu 30 czerwca kończy się kontrakt. Zawodnik łączony także z Lechem Poznań. Francuz ma 26 lat i występuje na zapleczu La Liga. W sezonie 2022/2023 wystąpił w 37 meczach, strzelił 1 gola i zanotował 1 asystę.

Miasto dupiarza Rafałka - 27 minut temu, *.play-internet.pl Ciekawe kto pierwszy wypatrzył Florka,My czy kuchenkorz odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl plotki....jeden nie zainteresowany gra w Danii a drugi w ..Legii hahha odpowiedz

