Półfinał Rowińskiej w Belgii

Malwina Rowińska wystąpiła w turnieju ITF juniorów w Charleroi-Marcinelle w Belgii. Legionistka w grze podwójnej, w parze z Glorianą Nahum z Beninu, dotarła do półfinału. W singlu Malwina odpadła w 1/8 finału. Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu: II runda: Malwina Rowińska - Leena Friedman (USA) 6-4, 6-7(5), 7-5 1/8 finału: Malwina Rowińska - Liam Oved (Izrael) 6-7(5), 0-6 Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Glriana Nahum (Benin) - Liam Oved (Izrael)/Elizara Yaneva (Bułgaria) 6-4, 6-4 II runda: Rowińska/Nahum - Ariana Anazagasty-Pursoo/Theadora Rabman (USA) 6-2, 7-5 1/4 finału: Rowińska/Nahum - Joy De Zeeuw/Britt Du Pree (Holandia) 6-2, 6-2 1/2 finału: Rowińska/Nahum - Rose Marie Nijkamp (Holandia)/Mia Slam (USA) 3-6, 2-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.