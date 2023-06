Startuje Tramwajowa Akademia Koszykówki w parku Agrykola

Czwartek, 8 czerwca 2023 r. 09:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tak jak przed rokiem, w cztery kolejne weekendy, w parku Agrykola odbywać się będzie trzecia odsłona Tramwajowej Akademii Koszykówki organizowana przez koszykarską Legię i Tramwaje Warszawskie. Będzie okazja spędzić trochę czasu na sportowo - zapraszamy rodziny z dziećmi do parku nieopodal Łazienek Królewskich.



Startujemy w weekend 10-11 czerwca. Nad przebiegiem treningów czuwać będą trenerzy Legia Basket Schools, którzy zaangażują uczestników (także rodziców!) do wykonywania kolejnych ćwiczeń, zorganizują konkursy sprawnościowe i wskażą techniki gry w koszykówkę. Każdy z uczestników Tramwajowej Akademii Koszykówki stanie przed szansą otrzymania upominków od Sekcji Koszykówki Legii Warszawa i Tramwajów Warszawskich - organizatorów imprezy.



Tramwajowa Akademia koszykówki to wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży do lat 16 chcącej utrwalić lub dopiero poznać atuty aktywności fizycznej pod postacią zajęć koszykarskich. Przez cztery weekendy - od godz. 9:00 na uczestników czekać będą konkursy, gry i zabawy dopasowane do wieku każdego uczestnika - do wygrania m.in. vouchery na mecze koszykarzy Legii Warszawa.



Terminarz Tramwajowej Akademii Koszykówki na Agrykoli:

10-11 czerwca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00

17-18 czerwca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00

24-25 czerwca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00

1-2 lipca (sobota-niedziela), godz. 9:00-13:00