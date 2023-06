Msza na zakończenie sezonu 2022/2023

Jako że w Dniu Dziecka na świat przyszły dwie osoby nierozerwalnie związane ze stadionem przy Łazienkowskiej, legijny duszpasterz sprawował mszę w ich intencji. Mowa tu oczywiście o legendzie naszego klubu – panie Lucjanie Brychczym, który obchodził swoje 89. urodziny, oraz o naszym gniazdowym „Staruchu”, który tego dnia świętował swoją czterdziestkę. W trakcie mszy ksiądz Kowalski wyraźnie zaznaczył, że w przeciwieństwie do poprzedniego roku, kiedy to wszyscy dziękowaliśmy w kościele Opatrzności za cudowne ocalenie Legii przed spadkiem z Ekstraklasy, w tym mogliśmy się koncentrować na umacnianiu wewnątrz- i międzykibicowskich więzi oraz cieszyć ze zdobycia Pucharu Polski, z którego jednak mogliśmy odpaść już na bardzo wstępnym etapie rozgrywek w pojedynku z pierwszoligową Termaliką w Niecieczy. Pod koniec nabożeństwa duchowny przytoczył humorystyczną anegdotę jednej z sióstr zakonnych, będącej fanką naszego klubu, która miała problemy z uzyskaniem pozwolenia od swojej przełożonej odnośnie pójścia na mecz. Po nabożeństwie wierni wspólnie z kapłanami zgromadzili się przed świątynią, gdzie w blasku rac głośno odśpiewali legijne pieśni i mogli jeszcze raz cieszyć się ze zdobycia przez „Wojskowych” jedynego w tym sezonie trofeum, jakim jest Puchar Tysiąca Drużyn. fot. Hugollek / Legionisci.com

