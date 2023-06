KSW

KSW: Wygrana Wrzoska z Bogdanem Stoicą

Sobota, 3 czerwca 2023 r. 22:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Arkadiusz Wrzosek sprawił sobie najlepszy prezent na 31. urodziny, jak również wielotysięcznej grupie fanów Legii zgromadzonych na stadionie Narodowym. Legionista w trzeciej swojej walce w KSW, pewnie pokonał Rumuna, Bogdana Stoicę już w pierwszej rundzie.



Wrzosek szybko sprowadził Stoicę do parteru, rozbijał go i w końcu przeszedł do duszenia przedramieniem, a przeciwnik Arka, po 2:09 min. walki, odklepał poddanie. Gratulujemy wygranej!