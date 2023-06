Kapustka przeszedł zabieg. Legia szuka "ósemki"

Piątek, 2 czerwca 2023 r. 11:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek Bartosz Kapustka przeszedł zabieg, który polegał na czyszczeniu kolana. Pomocnik Legii w końcówce sezonu zmagał sięz urazem, przez co znajdował się poza kadrą meczową.



Teraz "Kapiego" czeka 6-8 tygodni przerwy w treningach, a to oznacza, że do dyspozycji trenera będzie dopiero na rozpoczęcie sezonu ligowego i straci cały okres przygotowawczy.









- Uraz Kapustki to zupełnie inna sytuacja niż jego poprzednia kontuzja. Nie jest to skomplikowany temat, przynajmniej dla chirurgów, więc liczymy na to, że maksymalnie po 8 tygodniach będzie do dyspozycji trenera. Niezależnie od tej sytuacji już wiosną zaczęliśmy myśleć o tym, by zakontraktować zawodnika na pozycję numer osiem, który mógłby konkurować z Kapustką. Jeśli do takiego ruchu transferowego dojdzie, to spokojnie będziemy mogli poczekać na powrót Bartka, a następnie mieć dwóch dobrych i doświadczonych graczy na tej pozycji. Nie zapominajmy, że na tej pozycji występuje też młody Filip Rejczyk, więc nie możemy za bardzo zapychać "ósemki", musimy zrobić przestrzeń dla młodych, którzy prezentują już dobry poziom - mówił w środę w programie "Legia ON" dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.





SONDA Ocena Legii za sezon 2022/23 to: 6 5 4 3 2 1