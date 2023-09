Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Życie nie kończy się na mecie (256)

Czwartek, 28 września 2023 r. 18:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pod koniec maja miała miejsce premiera książki Dariusza Farona zatytułowanej "Życie nie kończy się na mecie". To zbiór reportaży, związanych ze sportem i sportowcami, które publikowane były na łamach Onetu i Wirtualnej Polski.



Właściwie trudno znaleźć tu szczęśliwe historie - dominują te pokazujące ciemne strony sportu, z czym zmagać się muszą sportowcy, gdy gasną światła. W jednym z rozdziałów przeczytać można tekst "Niezniszczalni" poświęcony byłemu pięściarzowi Legii, Januszowi Gortatowi.



"Przez lata wmawiali ci, że chodzi tylko o to, by pokonać gościa, który stoi naprzeciw. Mówili, że musisz być szybszy, silniejszy i zwrotniejszy, bo to twój największy wróg. Gówno prawda, teraz już to wiesz. Największym wrogiem jest twój mózg. Nieważne, czy jesteś młodym zawodnikiem z USA, czy nazywasz się Janusz Gortat i masz w szufladzie medale olimpijskie. I tak nikt ci już nie pomoże" - czytamy we wstępie do historii, która pokazuje problemy, z jakimi zmagają się po karierze pięściarze, czy hokeiści, narażeni na wiele uderzeń w głowę.



"Kariera sportowca to batalia o trofea, pieniądze i sławę. W pogoni za sukcesem atleci przekraczają granice ludzkich możliwości i funkcjonują w zawrotnym tempie, przez co ryzykują zdrowie i narażają relacje rodzinne na szwank. Lecz w zamian nie zawsze otrzymują od losu amulet przynoszący szczęście i finansową niezależność. Zdarza się, że po zejściu ze sceny popadają w depresję, nałogi i często tracą sens życia. Dotyczy to ludzi z pierwszych stron gazet, niespełnionych talentów i dawnych mistrzów, którym nie sprzyjała fortuna. Dariusz Faron na podstawie spotkań i rozmów spisał historie właśnie takich osób" - czytamy na okładce książki, w której autor poświęcił osobne rozdziały m.in. Justynie Kowalczyk, Jakubowi Błaszczykowskiemu, Włodzimierzowi Szaranowiczowi, Michałowi Globiszowi czy Tomaszowi Smokowskiemu.



Większość rozdziałów ma formę artykułów, ale zdarzają się również wywiady/rozmowy. Jak ta przeprowadzona z Sebastianem Milą, który wspomina o jednej sytuacji, której do dzisiaj żałuje.



"Nie chciałbym zmienić swojego życia, ale pewnych rzeczy żałuję. Śpiewanie przyśpiewki obrażającej Legię Warszawa po tytule mistrzowskim ze Śląskiem Wrocław. To nie byłem ja, nie tak mnie wychowywano. Poddałem się emocjom, poniosłem srogą karę, którą zaakceptowałem. Byłem bardzo rozczarowany swoim zachowaniem. Okazaliśmy się od Legii lepsi na boisku, nie trzeba było podkreślać tego wulgarnymi przyśpiewkami. Byłem zmęczony, wypiliśmy kilka piw i zrobiłem głupotę. Nie zamierzam teraz szukać tanich wymówek. Najtrudniej było tłumaczyć się bliskim, których zawiodłem. Chcesz czy nie, jeśli robisz coś głupiego, rodzina zawsze dostaje rykoszetem. To mnie bolało" - opowiada Mila.



Książka ukazała się nakładem wydawnictwa SQN, z serii SQN Originals. Cena książki to 44,99 zł.



Tytuł: Życie nie kończy się na mecie

Autor: Dariusz Faron

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 314

Cena: 44,99 zł



