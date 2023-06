Andre Luiz zostaje w Legii na kolejny sezon

26-letni Brazylijczyk, Andre Luiz zostaje w futsalowej Legii Warszawa na kolejny sezon. Strzelec 16 bramek dla naszej drużyny w sezonie 2022/23, doszedł do porozumienia ws. nowego kontraktu. Luiz od trzech lat występuje na parkietach polskiej ekstraklasy futsalowej. W sezonie 2020/21 rozegrał 13 meczów i zdobył 9 bramek w barwach Teamu Lębork, a rok później zaliczył 17 trafień w 30 spotkaniach w Dremanie Opole Komprachcice.

