Koszykówka

Zapowiedź 2. meczu o brąz ze Stalą Ostrów Wlkp.

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek wieczorem w Ostrowie Wielkopolskim wyłoniony zostanie zdobywca brązowego medalu mistrzostw Polski w sezonie 2022/23. Po pierwszym spotkaniu, rozegranym w sobotę w Warszawie, zespół Stali Ostrów ma 12-punktową zaliczkę.

Legioniści w pierwszym meczu bardzo słabo spisywali się w ataku, pudłując wiele rzutów z dogodnych pozycji, również spod samego kosza. Na nic się zdało kilkanaście zbiórek na atakowanej tablicy, skoro kilka razy, po parę dobitek nie wystarczało, by piłkę skierować tam, gdzie trzeba. Przewaga żółto-niebieskich w pewnym momencie wynosiła już 22 punkty, na szczęście w czwartej została zniwelowana o dziesięć "oczek", w dużej mierze dzięki kilku rzutom Łukasza Koszarka. "Jeżeli można się z czegoś cieszyć po takim spotkaniu, to tylko z tego, że to jest tylko 12 punktów" - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Faktycznie, biorąc pod uwagę przebieg pierwszego spotkania, to jedyna rzecz, która daje optymizm przed rewanżem w Arenie Ostrów. Przy dobrej dyspozycji, 12-punktowa strata jest do odrobienia, jednak przeciwko mocnej "Stalówce" trzeba zagrać z pełną koncentracją i poświęceniem. Jednego i drugiego wydaje się, że brakowało szczególnie w pierwszej fazie spotkania numer 1. Dzięki temu Stal złapała wiatr w żagle, legioniści zaś stracili pewność siebie, pomimo gry na własnym parkiecie.



- Wiemy, że w Ostrowie nie będzie łatwo, ale tak jak dzisiaj, będziemy szukali ludzi, którzy będą walczyli do końca. Jedziemy do Ostrowa walczyć o brąz - zapowiedział trener Legii. Na czym swoją wiarę w zespół powinni opierać kibice, mający w pamięci trzy porażki Legii ze Stalą w obecnym sezonie? - Wiara czyni cuda. Grałem wiele meczów w swoim życiu i wiem, że w momencie kiedy ludzie przestają w ciebie wierzyć, zawsze wykrzesasz z siebie pokłady sił. Wierzę, że jesteśmy w stanie pojechać do Ostrowa i zagrać dużo lepiej, bo o to właśnie chodzi. Będziemy walczyli, a jak będę widział, że ktoś ma gorszy dzień, to wejdą z ławki kolejni zawodnicy. Pokłady energii są w nas i będziemy walczyć do końca - zapowiedział trener Kamiński.



Na pewno wiele zależeć będzie od dyspozycji Kyle'a Vinalesa, który w pięciu ostatnich meczach, zaliczył tylko jeden dobry występ (w zwycięskim meczu ze Śląskiem)... wcześniej zaś grał niezwykle równo w dwudziestu spotkaniach. Trener Legii nie jest w stanie wskazać przyczyny słabszej dyspozycji naszego rozgrywającego. Bez niego zaś atak "Zielonych Kanonierów" funkcjonuje zdecydowanie gorzej, co pokazały mecze ze Śląskiem i Stalą. Daleki od swojej optymalnej formy jest również Billy Garrett, który po problemach zdrowotnych trenował wyraźnie mniej, a w ostatnim meczu wyszedł na parkiet na ledwie pięć minut i widać było, że brakuje mu regularnych występów. Możemy spodziewać się, że więcej minut niż w pierwszym spotkaniu otrzyma Dariusz Wyka, który zdaniem szkoleniowce grał zbyt miękko w pierwszych fragmentach meczu, a później szansę dostał Groselle, który był dość aktywny, choć niestety bardzo nieskuteczny (3/14 z gry i 0/4 z linii rzutów wolnych).



Łukasz Koszarek był żegnany przez warszawską publiczność przed sobotnim spotkaniem na Bemowie, ale to we wtorek zobaczymy "Kosziego" na parkiecie po raz ostatni. Jak powiedział kapitan Legii - przegrany mecz ze Stalą był dla niego słodko-gorzki, ale jak zapowiedział - zrobi wszystko, by obecny sezon i karierę zawodniczą zakończyć zdobyciem jeszcze jednego medalu mistrzostw Polski.



Stal w obecnym sezonie bardzo dobrze spisuje się na własnym parkiecie - wygrała tutaj 14 meczów i doznała pięciu porażek. W fazie play-off ostrowianie pokonali na własnym parkiecie Czarnych (dwukrotnie), a także wysoko wygrali z Kingiem (+32), a następnie ulegli szczecinianom w meczu numer cztery (-3). Wcześniej porażki przed własną publicznością doznali 22 kwietnia przeciwko Śląskowi Wrocław (-7). W sezonie 2022/23, Stal najwyższej porażki w roli gospodarza doznała w meczu z 22 stycznia przeciwko Czarnym Słupsk - różnicą dziesięciu punktów (74:84). To najlepiej pokazuje, jak trudne zadanie czeka Legię w najbliższy wtorek. Trudne, ale nie niemożliwe - z takim podejściem przystąpi do meczu nasz zespół.



Stal walczy o pierwszy medal od dwóch lat, kiedy w sezonie zakończonym turniejem w formie "bańki", ostrowianie zdobyli jedyny w swojej historii złoty medal mistrzostw Polski. Legia walczy o medal numer piętnaście. Po roku 1969, kiedy nasz klub po raz ostatni był mistrzem kraju, w roku 2022 Legia zdobyła medal srebrny, w rok wcześniej minimalnie przegrała walkę o brąz ze Śląskiem Wrocław.



Mecz w Arenie Ostrów rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport News. Na trybunach spodziewanych jest ok. 3 tysiące kibiców. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania odbędzie się dekoracja - wręczenie pucharu oraz brązowych medali za zajęcie trzeciego miejsca w sezonie 2022/23.



BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 25-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 14-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,0 / 79,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,9%



Skład: Aigars Skele, Maksymilian Banasiak, Krzysztof Rozpędowski, Antoni Waniak (rozgrywający), Jakub Garbacz, Tymon Kołpak, Aleksander Smektała, Michał Wasiak, Aleksander Załucki (rzucający), Ojars Silins, Nemanja Djurišić, Adonis Thomas, Michał Michalak, Mateusz Zębski, Bartosz Rachwalski, Jacek Rutecki, Filip Siewruk (skrzydłowi), Damian Kulig, Markus Loncar, Szymon Kołpak (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: Aigars Skele, Jakub Garbacz, Ojars Silins, Nemanja Djurisić, Damian Kulig.



Najwięcej punktów: Aigars Skele 533 (śr. 14,8), Damian Kulig 532 (14,0), Nemanja Djurisić 461 (12,1), Jakub Garbacz 424 (11,2), Michał Michalak 214 (14,3).



Ostatnie wyniki: King (w, 88:97), Czarni (w, 66:90), Twarde Pierniki (w, 82:95), MKS (d, 85:76), Start (w, 90:71), Astoria (d, 103:80), GTK (d, 100:76), Trefl (w, 93:78), Arka (d, 102:73), Spójnia (w, 89:91), Zastal (d, 88:72), Sokół (w, 70:67), Śląsk (w, 83:68), Legia (w, 68:96), Anwil (d, 71:68), King (d, 95:92), Czarni (d, 74:84), Twarde Pierniki (d, 90:58), MKS (w, 88:100), Start (d, 78:74), Astoria (w, 88:94), GTK (w, 87:82), Trefl (d, 79:84), Arka (w, 92:80), Spójnia (d, 80:85), Zastal (w, 87:97), Sokół (d, 87:75), Śląsk (d, 68:75), Legia (d, 90:87), Anwil (w, 86:88), Czarni (d, 95:85), Czarni (d, 70:63), Czarni (w, 70:77), King (w, 80:78), King (w, 79:74), King (d, 92:60), King (d, 76:79), Legia (w, 73:85).

ENBL: Ironi Ness Ziona (d, 92:76), King (w, 72:56), Basket Brno (w, 59:80), Valmiera (w, 71:94), BC Wolves (d, 75:85), Trefl (d, 88:65), Zastal (w, 97:94), Zastal (d, 101:80), Start (d, 86:74), BC Wolves (d, 70:66).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.06.2023 Legia Warszawa 73:85 Stal Ostrów (o 3. miejsce)

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-19

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,0 / 79,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,7%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Grzegorz Kamiński, Travis Leslie, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 402 (śr. 18,3), Aric Holman 285 (15,0), Billy Garrett 301 (13,7), Travis Leslie 496 (14,6).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78), Spójnia Stargard (w, 82:93), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Śląsk Wrocław (71:57), Śląsk Wrocław (d, 78:55), Śląsk Wrocław (d, 63:65), Stal Ostrów (d, 73:85).



Termin meczu: wtorek, 6 czerwca 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (Arena Ostrów)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Ceny biletów: 30 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 55, 60 i 75 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport News