CLJ U-17: Górnik Zabrze 2-3 Legia Warszawa

Sobota, 3 czerwca 2023 r. 16:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu o mistrzostwo Polski Centralnej Ligi Juniorów U-17 Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 3-2. Obie bramki legioniści stracili z rzutów karnych w ciągu czterech minut, choć prowadzili już 3-0. Do przerwy było 0-0. Rewanż odbędzie się 7 czerwca o godzinie 15:00 w LTC.



CLJ U-17 (rocznik 2006 i mł.): Górnik Zabrze 2-3 (0-0) Legia Warszawa

0-1 - 54' Cyprian Pchełka (as. Jakub Adkonis)

0-2 - 64' Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Adkonis)

0-3 - 72' Oliwier Olewiński (as. Jakub Adkonis)

1-3 - 79' Hubert Jasiak (k)

2-3 - 83' Hubert Jasiak (k)



Górnik: 1. Mateusz Jeleń - 4. Oliwier Mojzyk, 99. Bartosz Kriegler, 5. Dawid Szwiec, 3. Dawid Mazurek - 11. Dominik Skiba (59' 17. Brian Malecki), 15. Mariusz Janota, 18. Dominik Sarapata (68' 14. Damian Strączek), 10. Hubert Jasiak, 7. Denis Matyśkiewicz (59' 8. Kajetan Leszczyk) - 9. Jakub Oleksiewicz



Legia: 1. Wojciech Banasik - 2. Oliwier Olewiński (87' 15. Jakub Jendryka), 5. Bartosz Dembek, 4. Kacper Potulski [07], 3. Viktor Karolak (79' 13. Jakub Grzejszczak) - 7. Mateusz Szczepaniak [07](73' 18. Igor Skrobała), 6. Maciej Saletra, 8. Jakub Adkonis [07], 20. Kacper Bogusiewicz (58' 19. Jakub Żewłakow), 11. Cyprian Pchełka (73' 16. Jakub Zbróg [07]) - 9. Tomasz Rojkowski (58' 21. Stanisław Gieroba [07])



żółte kartki: Szwiec - Potulski