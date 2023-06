Ocena pierwszego sezonu Runjacia: dobry z małym plusem

+ dodaj komentarz

- 55 minut temu, *.vectranet.pl

bez jaj, "dobry" to max. To był sezon gdzie Lech nie walczył o mistrza tylko o LKE i , w praktyce, tylko Raków był konkurentem. Do meczu z Rakowem (i to wygrany był!) jakoś to wyglądało, potem wszystko siadło na d.... : O



Dlaczego?? Przecież wtedy należało właśnie docisnąć!!!! ...i byłby mistrz.



NIe porównujmy tego sezonu do poprzedniego bo za poprzedni należą się kopy i liście, porównywać można jedynie do sezonów Leśnego !!! (graczy jak na PL nie mamy złych, to są jedni z najlepszych w lidze - zobaczcie Pogoń -> jest tuż za nami a ma budżet .... z 60 mln mniejszy!!!).

