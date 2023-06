U-19: Powołanie dla Strzałka

Kadra: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Jakub Antczak (Lech Poznań), Dominik Biniek (Blackburn Rovers FC, Anglia), Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Miłosz Brzozowski (FC Hansa Rostock, Niemcy), Dawid Bugaj (SPAL 2013, Włochy), Dawid Drachal (Miedź Legnica), Igor Drapiński (Wisła Płock), Iwo Kaczmarski (Empoli FC, Włochy), Mateusz Kowalczyk (ŁKS Łódź), Mateusz Kowalski (Parma Calcio 1913, Włochy), Antoni Kozubal (GKS Katowice), Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok), Jordan Majchrzak (AS Roma, Włochy), Wiktor Matyjewicz (Hellas Verona FC, Włochy), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok), Junior Nsangou (Blackburn Rovers FC, Anglia), Maximillian Oyedele (Manchester United FC, Anglia), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Levis Pitan (Sheffield United FC, Anglia), Wiktor Smoliński (KKS 1925 Kalisz), Igor Strzałek (Legia Warszawa), Kacper Urbański (Bologna FC 1909, Włochy), Albert Zarówny (Chrobry Głogów), Oliwier Zych (Aston Villa FC, Anglia)

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19 Marcin Brosz przedstawił listę zawodników powołanych na zgrupowanie, które odbędzie się w Opalenicy w dniach 19-23 czerwca. w Kadrze znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa - Igor Strzałek .

