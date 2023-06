Frekwencja: Odrodzenie przy Ł3

Klub i kibice przez cały sezon mocno pracowali nad poprawą frekwencji i trzeba powiedzieć, że to zadanie wykonali na piątkę. Dzięki temu to w Warszawie najliczniej zapełniał się stadion ze wszystkich klubów Ekstraklasy. Spotkania Legii obejrzało w sumie 360 tys. kibiców. Minimalnie niższy wynik - o niecałe 2 tysiące - osiągnął Lech Poznań. Trzecie miejsce przypadło Widzewowi Łódź (291 tys. widzów). Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 221 tys., co dało średnią 12 994 na mecz. Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 34. kolejki Lech Poznań - Jagiellonia Białystok - 39 123 kibiców, a najniższa na dwóch meczach Warty Poznań w Grodzisku Wielkopolskim - z Jagiellonią Białystok i Miedzią Legnica (po 1014 osób).

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 230 kibiców na mecz, co jest minimalnie lepszym wynikiem od tej z sezonu 2015/16. W porównaniu z sezonem 2021/22 średnia wzrosła o ponad 5 tys. osób na mecz odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl to prościutkie -> tańsze bilety i lepsza gra (w porównaniu do padaki rok temu) i ..... "cud" mamy, 5 000 osób więcej na meczu, jakiś mesjasz nadszedł czy co? ; )))) odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @oLaf: bilety u nas nigdy nie mialy znaczenia. Byly drogie i byla taka sama frekwencja jak gdy byly tanie. Lepsza gra tez nie ma znaczenia skoro mamy najtrudniejszy moment od kilkunastu lat a frekwencje wieksza niz jak gralismy w Lidze Mistrzow (!). Po prostu nowe pokolenie zaczelo chodzic, na miescie duuzo sie mowi o meczach w roznych formach, sa mobilizacje i dziala. A co do sportu, to mysle ze niektorzy rowniez widza rzetelna prace klubu w pionie sportowym i pozostalych poprzez wypowiedzi Zielinskiego i Herry, ktorzy nie rzucaja slow na wiatr. Do tej pory nawet jak szlismy po kolejne mistrzostwa widac bylo ze paliym kasą, budujemy zepsoly na rok, z ktorym trudno sie utozsamic. Teraz o to o wiele łatwiej. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Niesamowite. Rok 2023 a my dopiero odkrylismy, ze dyrektor sportowy znajacy sie na rzeczy daje wyniki i profrekwencyjne dzialania przyciagaja kibicow... odpowiedz

