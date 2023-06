W przedostatniej kolejce III ligi kobiet drużyna Legia Ladies wygrała na wyjeździe z Fortami Piątnica 3-0. Bramki dla Legii zdobyły Amanda Moura Pietrzak, Julia Biesiada i Aleksandra Kurzelowska. Po 21 rozegranych meczach legionistki mają na koncie 43 punkty (13 zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki) i choć zajmują miejsce w czołówce tabeli, to nie mają już szans na awans do II ligi. W ostatniej kolejce sezonu legionistki zmierzą się u siebie z Kolejarzem Łódź. Mecz odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca o godz. 18:00. III liga: Forty Piątnica 0-3 Legia Ladies Gole: Amanda Moura Pietrzak, Julia Biesiada, Aleksandra Kurzelowska

