Złoto Karbownik i Dębskiej w sztafecie na ME U-19

Dwie zawodniczki Legii Warszawa zdobyły złoty medal Mistrzostw Europy do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym, które rozpoczęły się w Druskiennikach. Małgorzata Karbownik oraz Katarzyna Dębska od samego początku rywalizacji plasowaly się w ścisłej czołówce. W szermierce zajęły miejsce drugie (238 pkt.), na torze przeszkód również uzyskały drugi najlepszy wynik. Po zwycięstwie w wyścigu na 2×100 metrów stylem dowolnym (2:05,11 min.), miały przed biegiem ze strzelaniem 23-sekundową przewagę nad Francuzkami. W ostatniej konkurencji legionistki uzyskały trzeci wynik i z bardzo dużą, 32-sekundową przewagą, zapewniły sobie złote medale. Druga polska sztafeta z jedną legionistką w składzie - Pola Wolska wraz z Aleksandrą Kasperczak - w szermierce zajęła miejsce ósme, ale po OCR na torze przeszkód, Polski zakończyły rywalizację. Jutro w kat. U-17 w sztafetach zobaczymy trzy legionistki - Hannę Jakubowską z Olgą Cisek oraz Aleksandrę Kazubską z Mają Szondelmajer. Z kolei w sztafecie U-19, Igor Radomyski startować będzie z Franciszkiem Dubrawskim.

