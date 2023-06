Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 3 czerwca 2023 r. 21:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w ostatniej kolejce pokonali 1-0 zdegradowaną już Escolę i zakończyli rozgrywki CLJ na 8. miejscu. Legia U16 zremisowała z Escolą 2-2. W CLJ U15 legioniści ulegli 0-4 w Polonii, kończąc mecz w dziesięciu. Legia U14 wygrała 5-0 z Mazurem Radzymin 2009. Legia U13 zaprezentowała się bardzo dobrze na turnieju z okazji otwarcia nowego obiektu SEMPa Ursynów. Grały też najmłodsze roczniki Legii.



CLJ U19 (2004 i mł.): Escola Varsovia 04/5 0-1 (0-0) Legia Warszawa U19

Gol:

0-1 70 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Stevin Kerge)



Legia: Michał Bobier [07] – Franciszek Saganowski [06], Szymon Bednarz Ż, Hubert Dorczyk (52' Jakub Okusami), Maciej Bochniak – Kacper Knera, Bartosz Mikołajczyk Ż, Mateusz Konopka [06](61' Stevin Kerge [06]) – Wiktor Puciłowski Ż (89' Bartosz Krasuski), Szymon Siodłowski (46' Fryderyk Misztal [06]), Dawid Niedźwiedzki. Rezewa: Dawid Rudnicki [06], Konrad Kassyanowicz (br)[07]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U16: Escola Varsovia 07 2-2 Legia U16

Gole:

0-1 28 min. Dawid Nos (as. Aleksander Iwańczyk)

1-1 53 min. Kacper Kucharski

2-1 57 min. Paweł Czułowski b.a.

2-2 64 min. Max Pawłowski ("nożycami", as. Adrian Gilant)



Strzały (celne)[20-80']: Escola 12 (6) - Legia 13 (9)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Szymon Chojecki, Jakub Openchowski - Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Dawid Foks - Dawid Nos, Maksymilian Sterniczuk [08](59' Max Pawłowski), Adrian Gilant. Rezerwa: Jakub Sito [08], Antoni Błocki [08](br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15 (2008 i mł.): MKS Polonia Warszawa '08 4-0 (1-0) Legia Warszawa U15

Gole:

1-0 37 min. Karol Sokołowski

2-0 42 min. Szymon Osiecki (głową, as. Bruno Jakubowski z rogu)

3-0 43 min. Jakub Kowalski b.a.

4-0 68 min. Jan Gawarecki (as. Paweł Płacheta)



Strzały (celne): Polonia 11 (10) - Legia 13 (5)



Od 49' Legia w 10 po drugiej żółtej kartce dla Maksa Dołowego



Legia: Jan Bienduga - Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (63' Jan Musiałek), Piotr Bartnicki [09] - Marcel Kiełbasiński (55' Piotr Bzducha), Bartosz Czarkowski, Kacper Borowiec (55' Mikołaj Jasiński) - Juliusz Rafalski, Tomasz Babiloński (55' Daniel Wyrozumski), Jakub Oremczuk (55' Jakub Sito). Rezerwa: Marcel Grzejda

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Ekstraliga U14 (2009 i mł.): Legia U14 5-0 Mazur Radzymin

Gole:

1-0 27 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

2-0 30 min. Piotr Kaniewski (as. Oskar Maj)

3-0 38 min. Oskar Maj (as. Fabian Mazur)

4-0 61 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)

5-0 63 min. Wojciech Chachuła (as. Szymon Piasta)



Strzały (celne)50-80': Legia 9(6) - Mazur 5(2)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Olivier Pruszyński [10], Aleksander Marciniak, Bartosz Korżynski, Jan Rodak, Piotr Kaniewski, Franciszek Stępniewski, Szymon Piasta, Mateusz Pawłowski [10], Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Jakub Juszczak, Oskar Maj, Wojciech Chachuła

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 na turnieju z okazji otwarcia SEMP Arena (rocznik 2010):



Legioniści w turnieju na nowym, pełnowymiarowym trawiastym boisku SEMPa rozegrali 4 półgodzinne mecze: Z Wisłą Płock, Jagiellonią, Zagłębiem Lubin i SEMPem Ursynów, we wszystkich spotkaniach prezentujac bardoz dobrą formęzarówno strzelecką, jak i w defensywie.



Legia: Franciszek Golański - Kacper Jaczewski, Igor Brzeziński, Oskar Putrzyński, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Jan Szybicki, Krzysztof Krzemiński, Igor Lechecki + gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Liga orlików U10: Legia LSS U10B - AP Wilki Warszawa 2013



Legia Soccer Schools: Antoni Szopa - Jakub Papis, Masymilian Sielski, Maks Lukas, Adam Bentkowski, Szymon Markowski, Janusz Pyzel, Gleb Wendisiuk, Lev Maksymiuk, Ilian Kalashnikov

Trener: Robert Kurasiewicz