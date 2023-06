Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 3 czerwca 2023 r. 21:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w ostatniej kolejce pokonali 1-0 zdegradowaną już Escolę i zakończyli rozgrywki CLJ na 8. miejscu. Legia U16 zremisowała z Escolą 2-2. W CLJ U15 legioniści ulegli 0-4 w Polonii, kończąc mecz w dziesięciu. Legia U14 wygrała 5-0 z Mazurem Radzymin 2009. Zespołu U12 i U13 U13 zaprezentowały się bardzo dobrze na turnieju z okazji 30-lecia i otwarcia nowego obiektu SEMPa Ursynów. Drużyna LSS U15 wygrała 3-2 z Narwią Ostrołęka. Grały też najmłodsze roczniki Legii.



CLJ U19 (2004 i mł.): Escola Varsovia 04/5 0-1 (0-0) Legia Warszawa U19

Gol:

0-1 70 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Stevin Kerge)



Legia: Michał Bobier [07] – Franciszek Saganowski [06], Szymon Bednarz Ż, Hubert Dorczyk (52' Jakub Okusami), Maciej Bochniak – Kacper Knera, Bartosz Mikołajczyk Ż, Mateusz Konopka [06](61' Stevin Kerge [06]) – Wiktor Puciłowski Ż (89' Bartosz Krasuski), Szymon Siodłowski (46' Fryderyk Misztal [06]), Dawid Niedźwiedzki. Rezewa: Dawid Rudnicki [06], Konrad Kassyanowicz (br)[07]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U16: Escola Varsovia 07 2-2 Legia U16

Gole:

0-1 28 min. Dawid Nos (as. Aleksander Iwańczyk)

1-1 53 min. Kacper Kucharski

2-1 57 min. Paweł Czułowski b.a.

2-2 64 min. Max Pawłowski ("nożycami", as. Adrian Gilant)



Strzały (celne)[20-80']: Escola 12 (6) - Legia 13 (9)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Szymon Chojecki, Jakub Openchowski - Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Dawid Foks - Dawid Nos, Maksymilian Sterniczuk [08](59' Max Pawłowski), Adrian Gilant. Rezerwa: Jakub Sito [08], Antoni Błocki [08](br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor







CLJ U15 (2008 i mł.): MKS Polonia Warszawa '08 4-0 (1-0) Legia Warszawa U15

Gole:

1-0 37 min. Karol Sokołowski

2-0 42 min. Szymon Osiecki (głową, as. Bruno Jakubowski z rogu)

3-0 43 min. Jakub Kowalski b.a.

4-0 68 min. Jan Gawarecki (as. Paweł Płacheta)



Strzały (celne): Polonia 11 (10) - Legia 13 (5)



Od 49' Legia w 10 po drugiej żółtej kartce dla Maksa Dołowego



Legia: Jan Bienduga - Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (63' Jan Musiałek), Piotr Bartnicki [09] - Marcel Kiełbasiński (55' Piotr Bzducha), Bartosz Czarkowski, Kacper Borowiec (55' Mikołaj Jasiński) - Juliusz Rafalski, Tomasz Babiloński (55' Daniel Wyrozumski), Jakub Oremczuk (55' Jakub Sito). Rezerwa: Marcel Grzejda

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut







Legia LSS U15 3-2 (2-2) Narew Ostrołęka 08

Gole:

0-1 3 min. Eryk Krawczak

1-1 5 mi. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

1-2 16 min. Eryk Krawczak

2-2 33 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

3-1 71 min. gol samobójczy (as. Kacper Krajewski)



Strzały (celne): LSS 33(11) - Narew 10(3)



LSS: Dominik Sawczuk (41' Filip Bonk) - Kuba Rzępołuch, Nikodem Skibiński, Patryk Ciborowski, Oskar Kurc - Aleksander Dworski [09](20' Kacper Jasiński, 59' Skonecki, 66' Jasiński), Aleksy Skonecki (41' Dworski), Kacper Krajewski - Adam Kulicki (77' Skonecki), Jakub Drzazga (Kpt), Adam Tołwiński oraz Filip Więch

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14 (2009 i mł.): Legia U14 5-0 Mazur Radzymin

Gole:

1-0 27 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

2-0 30 min. Piotr Kaniewski (as. Oskar Maj)

3-0 38 min. Oskar Maj (as. Fabian Mazur)

4-0 61 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)

5-0 63 min. Wojciech Chachuła (as. Szymon Piasta)



Strzały (celne)[50-80']: Legia 9(6) - Mazur 5(2)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Olivier Pruszyński [10], Aleksander Marciniak, Bartosz Korżynski, Jan Rodak, Piotr Kaniewski, Franciszek Stępniewski, Szymon Piasta, Mateusz Pawłowski [10], Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Jakub Juszczak, Oskar Maj, Wojciech Chachuła

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko







Legia U13 na turnieju z okazji otwarcia SEMP Arena (rocznik 2010):



Legioniści w turnieju na nowym, pełnowymiarowym trawiastym boisku SEMPa rozegrali 4 półgodzinne mecze: Z Wisłą Płock, Jagiellonią, Zagłębiem Lubin i SEMPem Ursynów, we wszystkich spotkaniach prezentujac bardzo dobrą formę - zarówno strzelecką, jak i w defensywie.



Legia: Franciszek Golański - Kacper Jaczewski, Igor Brzeziński, Oskar Putrzyński, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Jan Szybicki, Krzysztof Krzemiński, Igor Lechecki + gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U13 na turnieju z okazji otwarcia SEMP Arena (rocznik 2011):



Legioniści z rocznika 2011 również uczestniczyli (w niedzielę) w turnieju na nowym boisku SEMPa Warszawa i rozegrali 5 meczów (każdy po 25 minut): z Wisłą Płock, Zagłebiem Lubin, Koroną Kielce, Wisła Kraków i SEMPem Ursynów. We wszystkich spotkaniach legioniści byli stroną dominującą - poza pierwszymi 10 minutami spotkania z Zagłebiem Lubin, gdzieś goście mocno pressowali i stworzyli sobie kilka groźnych okazji. Potem jednak do głosu doszli warszawianie.



Legia: Szymon Komorowski, Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głebowski, Aleksander Dąbrowski, Bartosz Gawryś, Stefan Podgórski, Tomasz Stefański, Wojciehc Łygan, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Stanisław Sałek, 3 gracze testowani

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



III Liga U12: Legia LSS U12A - Victoria Zerzeń 2011



Strzały (celne): LSS 35 (19) - Victoria 1 (0)



Legia LSS: Norbert Merchel, Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Bartosz Ilków, Mateusz Doliński, Szymon Kozioł, Kacper Materski, Franciszek Nowolisa, Aleks Wodzicki, Alex Paćko, Mikołaj Pacholski, Jonatan Pol, Wojciech Zawiska, Marcel KOnieczny, Piotr Zytek

Trener: Łukasz Jóźwicki



Liga orlików U11: Legia U11 - SEMP Ursynów 2012



Legia: Aleksander Kurowski, Aleksander Barski, Oskar Marzec, Antoni Czuchnowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, Nico Martino, Oskar Matusiewicz, Aleksander Obidziński, Ignacy Silski, Jan Włodarski

Trener: Cezary Żarczyński



Turniej "Pro Future Cup" (rocznik 2012):



Chłopcy z zespołu LSS U11A występowali w weekend w mocno i licznie obsadzonym, organizowanym przez Pro-Turnieje Pro Future Cup. Zasadą cyklu Pro Future jest granie na zasadach przeznaczonych dla starszej kategorii wiekowej, stąd grano w składach 9-osobowych. Legioniści rywalizowali ze zmiennym szczęściem, ale były i dobre mecze, m. in. z Liderem Łomża, Juventusem, Polonią, Spartą Jazgarzew. Oprócz tego zagrali również z Deltą Warszawa, Mazovią Mińsk Mazowiecki, a w niedzielę z: AP Eskadra, Orlikiem Radom, Avią Świdnik i Bumerangiem Wrocław.

W turnieju, w stawece 36 durżyn triumfowała Stal Niewiadów, przed Radomiakiem, Varsovią i Podlasiem Biała Podlaska.



Liga orlików U10: Legia LSS U10B - AP Wilki Warszawa 2013



Legia Soccer Schools: Antoni Szopa - Jakub Papis, Masymilian Sielski, Maks Lukas, Adam Bentkowski, Szymon Markowski, Janusz Pyzel, Gleb Wendisiuk, Lev Maksymiuk, Ilian Kalashnikov

Trener: Robert Kurasiewicz