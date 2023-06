Gutkowski 13. w Finale PŚ w Ankarze

W tureckiej Ankarze rozegrano Finał Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym - w zawodach startowali zawodnicy, którzy w całym sezonie prezentowali się najlepiej w zawodach PŚ, a także awansowali do najlepszej 18-tki w półfinałach. Najlepszy zawodnik Finału PŚ zapewnił sobie kwalifiację na IO w Paryżu, a został nim Egipcjanin, Shaban Mohanad. Łukasz Gutkowski z Legii Warszawa zajął miejsce 13. Legionista przystępował do rywalizacji z 205 punktami zdobytymi w szermierce. Tym razem w jeździe konnej nie zaliczył aż tak udanego przejazdu jak w półfinałach i uzyskał 286 pkt. (dwunasty wuynik). Również dwunasty rezultat osiągnął w pływaniu 200m stylem dowolnym (czas 2:09.67 min.) - o blisko dwie sekundy gorzej niż dzień wcześniej. Z kolei w laser run uzyskał ósmy wynik (10:44.28 min.), z lepszym o cztery sekundy czasem. Łukasz zdobył łącznie 1438 punktów i zajął miejsce 13.

