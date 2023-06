Muranów zawsze z Legią - 1. legijny piknik sportowy

W sobotę, 3 czerwca fani Legii zorganizowali pierwszy legijny piknik sportowy na Muranowie "Sportowa Warszawa". Przez sześć godzin na terenie Zespołu Szkół nr127 przy ulicy Smoczej 19, zebrało się mnóstwo rodzin z dziećmi, które mamy nadzieję pielęgnować będą miłość do najwspanialszego klubu na świecie.



Fotoreportaż z pikniku - 47 zdjęć JP85, Jaco, Agnerzyc, Hugollek



Akcję oczywiście zorganizowali obchodzący 20-lecie działalności Muranowscy Legii Fani. Na dzieciaki na Muranowie czekały m.in. spotkania z reprezentantami legijnej sekcji rugby, czy Legia Ladies. Wśród najmłodszych uczestników pikniku, olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się dmuchańce, zabawy na trampolinach, czy malowanie twarzy. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami. Tego dnia setki dzieci wracały do domu nie tylko z uśmiechem na ustach, ale i z legijnymi pamiątkami.



Na płocie przylegającym do ZS nr 127 pojawiły się transparenty "Muranów zawsze z Legią!" oraz "Młody Legijny Muranów". Sporym zainteresowaniem cieszył się również turniej piłkarski dla dzieci w wieku 10-12 lat. Organizatorzy pikniku dziękują wszystkim obecnym za pomoc i zaangażowanie, a wszystkich zapraszają na kolejną edycję za rok.



