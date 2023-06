52. urodziny obchodzi dziś trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić. Urodził się w Wiedniu, ale jest Niemcem serbskiego pochodzenia. Do Legii trafił w maju 2022 roku po zakończeniu współpracy z Pogonią Szczecin. Wcześniej pracował na zapleczu Bundesligi. Do tej pory poprowadził Legię w 40 meczach, z czego 25 było wygranych. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Zdrowia i samych sukcesów z Legią!

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

LegiaFans - 46 minut temu, *.chello.pl Szanowny Panie Trenerze,



Z okazji 52. urodzin składam Panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i sukcesów sportowych. Jest Pan dla nas wzorem profesjonalizmu, pasji i zaangażowania. Doceniamy Pana pracę i wysiłek na rzecz rozwoju Legii Warszawa. Życzymy Panu, aby Pana drużyna zawsze grała z determinacją i zwycięskim duchem. Niech Pana życie osobiste i zawodowe. 100 (L)at odpowiedz

ADI1916 - 47 minut temu, *.centertel.pl WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DUŻO ZDROWIA MNÓSTWA ENERGII SAMYCH SUKCESÓW ŻYCIA BEZ STRESU odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.