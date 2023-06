Motyw Jokera doskonale kojarzy się z legijnymi Bielanami, które od dłuższego czasu wykorzystują go w swoich pracach, grafikach i gadżetach. Joker trzymający asa kier z herbem Legii i nazwą dzielnicy Bielany, to najnowsza praca wykonana przez Furiata oraz legionistów z Bielan. Doskonale komponuje się z klimatem graffiti napis "Legia Warszawa" oraz legijne barwy.

Mądrala 0,7 - 3 godziny temu, *.246.2 Wygląda imponująco odpowiedz

obiektywnie - 4 godziny temu, *.vectranet.pl i to jest świetna praca! odpowiedz

AdamJ - 4 godziny temu, *.chello.pl Świetna praca! odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 wygląda imponująco odpowiedz

