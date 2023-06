Wypożyczeni: Ukarani żółtą kartką

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. 07:45 Fumen, źródło: Legionisci.com

Choć Ekstraklasa zakończyła swe rozgrywki, to wciąż grano w niższych ligach. Pełne spotkania rozegrali tylko Maciej Kikolski oraz Ramil Mustafajew. Co ciekawe, aż trzech wypożyczonych z Legii zawodników zostało ukaranych żółtymi kartkami. Taki los spotkał Jakuba Czajkowskiego, Patryka Pierzaka oraz Kacpra Skibickiego.



Wypożyczeni legioniści

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - do 77. minuty w przegranym 0-1 meczu ze Zniczem Pruszków. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Radunią Stężyca

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - od 87. minuty w zremisowanym 3-3 meczu z Fiorentiną Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu ze Skrą Częstochowa

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 3-4 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 62. minuty w przegranym 0-3 meczu z Wisłą Kraków. Ukarany żółtą kartką.

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 46. minuty w przegranym 0-1 meczu z Ruchem Chorzów. Ukarany żółtą kartką.