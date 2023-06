Pięciobój

Złoto Jakubowskiej i Cisek w sztafecie na ME U-17

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. 08:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas kolejnego dnia Młodzieżowych Mistrzostw Europy w pięcioboju w Druskiennikach, zawodniczki Legii zdobyły kolejny złoty medal. W rywalizacji sztafet U-17, najlepsze okazały się Hanna Jakubowska i Olga Cisek.



W pierwszej rozegranej konkurencji - torze przeszkód, legioniski miały trzeci wynik. W pływaniu ustanowiły najlepszy rezultat w wyścigu na 2×100 metrów (2:04,65), awansując w klasyfikacji przed laser run na miejsce 2. 14-sekundową stratę do prowadzących Niemek, legionistki odrobiły dość szybko, a wysoka dyspozycja biegowa, pozwoliła im wyjść na prowadzenie i nie oddać go już do mety.



Na miejscu piątym rywalizację sztafet ukończyła Aleksandra Kazubska wraz z Mają Szondelmajer (ZKS Drzonków).



W sztafetach U-19, Igor Radomyski z Legii wraz z Franciszkiem Dubrawskim (G8 Bielany) zajęli miejsce siódme. W rywalizacji na planszy szermierczej zajęli 10. miejsce (198 pkt.), mieli 6. wynik na torze przeszkód, drugi rezultat w pływaniu (1:53.41 min.) i do laser run przystąpili ze stratą 1 min. i 4 sekund. W ostatniej, łączonej konkurencji osiągnęli siódmy rezultat, który pozwolił im na awans w klasyfikacji generalnej o jedną lokatę.