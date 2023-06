Terminarz Ekstraklasy na sezon 2023/24

Ustalono terminarz rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2023/24. Składające się z 34 kolejek rozgrywki rozpoczną się w weekend 22-23 lipca, a ich zakończenie zaplanowano na 25 maja. Jesienią zostanie rozegranych 19 kolejek. Wszystkie kolejki ligowe odbędą się w weekendy. Legia rozpocznie sezon meczem u siebie z ŁKS-em, a zakończy spotkaniem z Zagłębiem Lubin. Dokładne daty i godziny 1. kolejki poznamy 21 czerwca, po losowaniu par el. Ligi Konferencji Europy, ale wiadomo, że Legia swój mecz ligowy zagra w piątek, 21 lipca. W terminarzu znajdą się dwa terminy rezerwowe dla drużyn występujących w europejskich pucharach - 26-27 września i 19-20 grudnia. Drużyny grające w europejskich pucharach będą mogły wystąpić o przełożenie dwóch spotkań ligowych - jednego w trakcie I-III rundy eliminacji i jednego pomiędzy spotkaniami w IV rundzie eliminacji. Uwzględniono terminy sobotnie, ale mecze rozgrywane będą od piątku do poniedziałku.

Pedro Tarchomin - 28 minut temu, *.centertel.pl Konkretne ekipy na jesieni u siebie czekamy na karnety bądź pakiety. odpowiedz

Darek - 30 minut temu, *.chello.pl W pierwszych czterech meczach trzej beniaminkowie. Drużyna będzie w budowie,nogi jeszcze zmęczone po okresie przygotowawczym,spotkania co trzy dni więc wymówek nie zabraknie. Kursy na beniaminków wysokie więc warto na nich postawić. odpowiedz

Abc - 48 minut temu, *.106.67 Z ŁKS raczej słabo. To dobra drużyna, remis będzie sukcesem. Pewnie będą też robili lepszy doping od nas, jak to zazwyczaj jest z ŁKSem. Trudno, ale od drugiej kolejki już robimy swoje. odpowiedz

Syn oreszczuka - 24 minuty temu, *.orange.pl @Abc: łódz to jednak stan umysłu, jesteś tego najlepszym przykładem:) odpowiedz

Paweł - 53 minuty temu, *.centertel.pl Znowu wracamy do tego (po ledwie roku przerwy) aby mecz z łachem grać wpierw u nas odpowiedz

Sadybiakos - 1 godzinę temu, *.com.pl Kiepska runda rewanżowa, wszystkie mecze na wyjazdach z drużynami które będą walczyć o tytuł. odpowiedz

Lukasz_Legia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia ŁKS - na początek , kiedyś już tak zaczynaliśmy ligę ;) odpowiedz

21.06.23

(L) odpowiedz

Karnety od kiedy ? - 1 godzinę temu, *.plus.pl Karnety odpowiedz

