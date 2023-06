III liga: Legionovia Legionowo 3-1 Legia II Warszawa

Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się w sobotę, 17 czerwca. Legia II zmierzy się w LTC z Jagiellonią II Białystok, a początek meczu zaplanowano na godzinę 17. Wstęp wolny. III liga: Legionovia Legionowo 3-1 (3-0) Legia II Warszawa 1-0 - 5' Bartosz Mroczek 2-0 - 20' Bartosz Mroczek 3-0 - 25' Patryk Koziara 3-1 - 76' Rafał Maciejewski (as. Szymon Grączewski) Strzały (celne) - II połowa: Legionovia 5 (5) - Legia II 13 (6) Legia II: Szajewski – Pacek (46' Krajewski), Wnorowski, Brodziński, Konik – Waniek (34' Tadrowski), Kieraś (46' Korczakowski), Grączewski – Puciłowski (46' Maciejewski), Stangret (76' Lachowicz), Kiedrowicz Rezerwa: Banasik (br), Gładysz Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Kiwi - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Ręce opadają szkoda komentować tej żenującej gry Defensywa słaba odpowiedz

Tadzio - 9 godzin temu, *.plus.pl Niezłą otoczkę miał ten mecz. Za linią boczną jacyś ludzie grali w kometkę, inne osoby w siatkówkę plażową. Po co w tym Legionowie II liga, jak tam na mecze przychodzi po 150 osób. odpowiedz

Xxv - 8 godzin temu, *.plus.pl @Tadzio: nie kompromituj się. 150 osób to na jednym sektorze jest odpowiedz

Fraser - 9 godzin temu, *.175.109 KTS Weszło wygrało swoją Ligę

28 zwycięstw na 28 meczyków - Ciechański - król strzelców - 75 goli

podejrzewam że szybkiej Legia II zagra z Weszło niż awansuje odpowiedz

asa - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Fraser:

idż zrób mu laske odpowiedz

Josue - 10 godzin temu, *.orange.pl Dobry mecz z wiceliderem. Dobrze żeby Legionovia awansowała, bo w przyszłym sezonie będzie to główny rywal na drodze Legii do awansu. Tak czy inaczej, sezon Legii uratowało zdobycie okręgowego Pucharu Polski. Brawo! odpowiedz

