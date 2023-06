Średnia wieku składu Legii w sezonie 2022/23

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. 10:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sezonie sezonie 2022/23 we wszystkich meczach średnia wieku wyjściowej jedenastki Legii Warszawa wyniosła 26,82 lat. Jeżeli dodamy do tego zawodników, którzy pojawiali się na boisku z ławki rezerwowych, to zmniejsza się ona do 26,63 lat. W porównaniu z rozgrywkami 2021/22 drużyna Legii postarzała się o 0,36 roku - wówczas średnia wyniosła 26,46 lat.









Najstarsza Legia zagrała z Radomiakiem Radom w 8. kolejce - średnia 28,73 lat. Wówczas w składzie znalazło się 7 zawodników powyżej 30 roku życia. Na bardziej doświadczonych graczy Kosta Runjaić stawiał także w starciach z Lechem Poznań i Rakowem Częstochowa, w nich średnia wieku wynosiła 28,32 i 28,64. Z kolei najmłodszy skład trener Legii wystawił ostatniej kolejce Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław - średnia 24,64 lat.



W sumie w 40 meczach sezonu 2022/23 zanotowaliśmy:

- 31 występów graczy poniżej 20 roku życia (Tobiasz, Strzałek, Jędrasik) - 5,1%

- 233 występy graczy między 20-25 rokiem życia - 38%

- 118 występów graczy między 26-29 rokiem życia - 19,2%

- 231 występów graczy co najmniej 30-letnich - 37,7%



Dla porównania w sezonie 2020/21 (56 meczów) rozkład był następujący:

- 46 występów graczy poniżej 20 roku życia (Kisiel, Miszta, Rosołek, Skibicki, Skwierczyński, Strzałek, Tobiasz, Włodarczyk) - 5,7%

- 392 występy graczy między 20-25 rokiem życia - 48,7%

- 101 występów graczy między 26-29 rokiem życia - 12,6%

- 265 występy graczy co najmniej 30-letnich - 33%



Nastąpiła zauważalna zmiana proporcji między zawodnikami młodymi do 25 roku życia a starszymi. W sezonie 2021/22 ta pierwsza grupa stanowiła prawie 54,4%, a w 2022/23 niecałe 43,1%. Znacząco zwiększyła liczba doświadczonych zawodników, którzy nie ukończyli 30 lat - z 12,6% na 19,2%.



Najstarszym zawodnikiem był 35-letni Artur Jędrzejczyk. Najmłodszym piłkarzem, który pojawił się na placu gry, był 18-letni Jakub Jędrasik, urodzony 7 kwietnia 2005 roku.