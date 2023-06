CLJ U-17: Legia Warszawa 1-4 Górnik Zabrze. Górnik mistrzem Polski

W rewanżowym meczu Centralnej Ligi Juniorów U-17 Legia Warszawa przegrała w LTC z Górnikiem Zabrze 1-4. W pierwszym spotkaniu było 3-2 dla Legii. Tym samym to zespół z Zabrza został mistrzem Polski. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. CLJ U-17: Legia Warszawa 1-4 (0-2) Górnik Zabrze 0-1 - 26' Hubert Jasiak 0-2 - 37' Hubert Jasiak 0-3 - 69' Damian Strączek 0-4 - 80' Dominik Skiba 1-4 - 86' Oliwier Olewiński Legia: 1. Wojciech Banasik - 2. Oliwier Olewiński, 5. Bartosz Dembek (86' Damian Boczoń), 4. Kacper Potulski, 3. Viktor Karolak - 6. Maciej Saletra, 8. Jakub Adkonis (68' Igor Busz), 20. Jakub Żewłakow (56' 19. Kacper Bogusiewicz) - 7. Mateusz Szczepaniak (70' Igor Skrobała), 9. Stanisław Gieroba (56' 21. Tomasz Rojkowski), 11. Cyprian Pchełka (70' Jakub Zbróg) Górnik: 1. Mateusz Jeleń - 4. Oliwier Mojzyk, 99. Bartosz Kriegler, 5. Dawid Szwiec, 3. Dawid Mazurek - 16. Aleksander Tobolik (60' 7. Denis Matyśkiewicz), 15. Mariusz Janota, 18. Dominik Sarapata (90' 17. Brian Malecki), 10. Hubert Jasiak (81' 6. Jakub Barczak), 8. Kajetan Leszczyk (60' 11. Dominik Skiba) - 9. Jakub Oleksiewicz (63' 14. Damian Strączek) żółte kartki: Janota, Mazurek, Strączek

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Aigel35 - 6 minut temu, *.play-internet.pl Przegrana u siebie z ksg 1:4,to wstyd. Mam nadzieję że ktoś (Akademia)na to zareaguje.Za dwie godziny rezerwy do boju w finale pucharu Polski. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.