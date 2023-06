Karnet kontra bilet i promocje profrekwencyjne

Wtorek, 6 czerwca 2023 r. 11:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ostatnim sezonie Legia Warszawa przeprowadziła wiele działań marketingowych, których celem było zwiększenie frekwencji na meczach przy Łazienkowskiej 3. Ta sztuka się udała, bo względem poprzedniego sezonu średnia wzrosła o 5 tys. na mecz, o czym pisaliśmy w naszym tradycyjnym podsumowaniu.



Główną akcją profrekwencyjną były promocyjne ceny biletów na mniej elektryzujące spotkania jako nagroda za określoną minimalną liczbę kibiców obecnych na stadionie na meczu wcześniejszym. W trakcie sezonu część karnetowiczów zastanawiała się, czy tak duża liczba zniżek nie oznacza przypadkiem, iż opłacalność zakupu całosezonowego abonamentu stoi pod znakiem zapytania. Jak sytuacja wygląda w rzeczywistości? Postanowiliśmy ją dokładnie przeanalizować.









Pod lupę wzięliśmy wszystkie mecze ligowe z sezonu 2022/23. Założenia i punkty wyjściowe w poniższej analizie:

- cena normalnego biletu na Żyletę;

- cena normalnego najdroższego biletu na trybunę Deyny;

- cena normalnego karnetu (Żyleta/Deyny) w regularnej sprzedaży, bez uwzględnienia przedsprzedaży oraz zniżek dla osób, które miały karnet w poprzednim sezonie.







Z powyższego zestawienia jasno widać, że opłacalność karnetu jest bardzo duża. Na dodatek, jak wspomnieliśmy powyżej, analizowaliśmy jedynie sytuację potencjalnie "nowego" kibica, który wcześniej karnetu nie posiadał i nie był uprawniony do żadnych dodatkowych zniżek. Przykład kibica z uprawnieniami wyglądałby jeszcze korzystniej: Jeżeli posiadacz karnetu na Żyletę w sezonie 2021/22 zakupił karnet na sezon 2022/23 w przedsprzedaży, to zapłacił za niego 314 zł, czyli aż 230 zł mniej względem zakupu pojedynczych biletów z promocjami pro frekwencyjnymi!



W sezonie był dostępny także "pakiet 9 meczów". Umożliwiał on wybranie w trakcie sezonu 9 dowolnych spotkań, ale - co ważne - nie gwarantował miejsca na każdym wybranym meczu. Oznacza to, że istniała możliwość wcześniejszego wyprzedania biletów, gdyby osoba posiadająca pakiet odpowiednio wcześnie nie zdecydowała się wybrać swojej miejscówki. Pakiety były opłacalne zarówno gdyby kibic wybrał 9 najtańszych meczów w sezonie, jak i 9 najdroższych. Dopiero po uwzględnieniu promocji biletowych atrakcyjność pakietu nieco malała.



21 czerwca ruszy sprzedaż karnetów na sezon 2022/23, wiadomo że standardowe ceny zostaną podwyższone, ale na razie klub nie ujawnił jak bardzo. - Ne nie będziemy szli modelem księgowym, tylko modelem budującym frekwencję na kolejny sezon z uwzględnieniem sytuacji ogólnogospodarczej i inflacyjno-kosztowej. Wydaje mi się, że znajdziemy w tym rozsądek i konsensus - mówił nam niedawno wiceprezes zarządzający, Marcin Herra.