Na stadionach: Łódź wraca do swego portu

Wtorek, 6 czerwca 2023 r. 13:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano ostatnie mecze I i II ligi, a awans do ekstraklasy świętowano w Łodzi i Chorzowie. Przed nami jeszcze mecze barażowe oraz rywalizacja na niższych szczeblach rozgrywkowych.



Chorzowianie stawili się w 10 tysięcy i zaprezentowali oprawę "To my tu gramy pierwsze skrzypce" na ostatnim meczu na stadionie Piasta - w sezonie 2023/24 mają grać na stadionie Śląskim. Choreografię na meczu z Odrą Opole pokazali świętujący powrót do ekstraklasy ełkaesiacy - ta przedstawiała łódź z banderą klubową oraz hasło "Trzy lata na morzu, wśród burz i sztormów, Łódź wreszcie wraca do swego portu".



Policja niestety robi wszystko, aby popsuć ciekawe kibicowsko spotkanie barażowe o awans do I ligi pomiędzy Kotwicą i Motorem. Motorowcy na ten daleki wyjazd (ok. 850 km) mogę nie pojechać, bowiem policja nie jest w stanie zabezpieczyć przemarszu kibiców gości z dworca na stadion. Kotwica zaapelowała do działaczy o pro-kibicowską postawę i pomoc w otwarciu sektora gości na ten mecz. A biorąc pod uwagę wysoką frekwencję na ostatnim meczu "Kotwy", atmosfera na trybunach podczas środowego spotkania może być naprawdę dobra.



Niższe ligi:



Polonia Warszawa - Motor Lublin (360)

Motorowcy przyjechali do Warszawy w 360 osób, w tym Śląsk (20). Dzięki bramce zdobytej w ostatniej minucie, zapewnili sobie baraże.



Radunia Stężyca - Stomil Olsztyn (320)

Stomilowcy przyjechali do Stężycy w 170 osób, wspierani przez półtorej setki Lechii. Przyjezdni wywiesili 6 flag i zajęli miejsca nie tylko w sektorze gości, ale i na trybunach gospodarzy.



Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice (174)

GieKSiarze sezon 2022/23 zakończyli wyjazdem do Chojnic w 174 osoby, w tym Górnik (3) i Banik (2).



Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz (150)

Sandecja pojawiła się w Sosnowcu w 150 osób, w tym delegacje GKS-u Tychy (30) i Cracovii (6).



Broń Radom - Pogoń Grodzisk Maz. (30)

Pogoń pojechała do Radomia w 30 osób, w tym Mazovia Mińsk Maz. (10).



Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce ()

Stadion w Kołobrzegu wypełnił się, a młyn Kotwicy, wspieranej przez Pogoń i MKS Karlino, pękał w szwach.



Ruch Chorzów - GKS Tychy (-)

W obecności 10 tys. fanów, chorzowianie na meczu w Gliwicach z GKS-em Tychy zapewnili sobie awans do ekstraklasy, w której występować będą na stadionie Śląskim. Zaprezentowali niebieskie świece dymne, a następnie oprawę - transparent "To my tu gramy pierwsze skrzypce", malowaną sektorówkę i chorągiewki w tle + kilkanaście rac. Na trybunach zabrakło kibiców gości z powodu braku pozwolenia policji na przyjmowanie przyjezdnych.



Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa:





Ruch Chorzów na meczu z GKS-em Tychy:















Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu z Radunią Stężyca:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna:





Zagłębie Sosnowiec na meczu z Sandecją Nowy Sącz:





Sandecja Nowy Sącz na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





ŁKS Łódź na meczu z Odrą Opole:





Chojniczanka Chojnice na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Chojniczanką Chojnice:





Karkonosze Jelenia Góra na meczu ze Słowianinem Wolibórz:







Kotwica Kołobrzeg na meczu z Pogonią Siedlce: