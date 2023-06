Tenis

Jan Urbański wicemistrzem Polski U-14

Sobota, 10 czerwca 2023 r. 13:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach na kortach Arki Gdynia rozegrane zostały tenisowe mistrzostwa Polski młodzików (do lat 14). Nowy tenisista Legii Warszawa, Jan Urbański w drodze do finału pokonał czterech rywali. Dopiero w półfinale, mierząc się z Hugo Rytelewskim, legionista potrzebował trzech setów do wygranej.



W rozegranym w sobotę przed południem finale, Urbański musiał uznać wyższość Maksa Kwiatkowskiego z WTS DeSki, przegrywając 6-4, 1-6, 1-6.



Wyniki Jana Urbańskiego w MP U-14:

I runda: Jan Urbański - Miłosz Szczypka (Advantage Bielsko-Biała) 6-1, 6-0

II runda: Jan Urbański - Łukasz Maliszewski (FKS Frajda) 6-1, 6-1

1/4 finału: Jan Urbański - Maksymilian Stopa (Dragon Tennis Team) 6-0, 6-1

1/2 finału: Jan Urbański - Hugo Rytelewski (AZS Poznań) 6-4, 2-6, 6-1

Finał: Jan Urbański - Maksymilian Kwiatkowski (WTS DeSki Warszawa) 6-4, 1-6, 1-6



Wyniki legionistów w deblu:

I runda: Jan Pasiorowski (Leggia)/Antoni Szary (FKT Astra Książenice) - Maksymilian Kwiatkowski (DeSki W-wa)/Michał Pielat (Miedzeszyn) 1-6, 7-6(6), 2-10