Gutkowski 7. w sztafecie Mix w finale PŚ

Na zakończenie zawodów Finału Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w tureckiej Ankarze, reprezentant Legii - Łukasz Gutkowski wystartował wraz z Natalią Dominiak w rywalizacji sztafet Mix. W przeprowadzeniu rywalizacji przeszkadzały trudne warunki pogodowe, w tym burze. W turnieju szermierczym Polacy zajęli 8. miejsce, zdobywając 202 punkty, w jeździe konnej uzyskali szósty wynik (272 pkt.) - cztery zrzutki podczas występu na parkurze oznaczało aż 28 punktów karnych. Najlepszy rezultat (drugi wynik) Polacy uzyskali w pływaniu (2:00.79 min.), ale do laser run przystąpili z dziewiątej pozycji. Szybkie strzelanie i mocny bieg po śliskiej i błotnistej trasie, pozwoliły na czwarty wynik w tej konkurencji i awans na 7. pozycję w klasyfikacji końcowej.

