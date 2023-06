Legia rozstawiona w trzeciej rundzie LKE

Legia Warszawa będzie rozstawiona w 2. i 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Stało się tak na skutek poniedziałkowych rozstrzygnięć w lidze austriackiej - wcześniej rozstawienie "Wojskowych" w 3. rundzie nie było pewne. Drużyna Legii rozpocznie rywalizację w LKE 27 lipca od 2. rundy. Swojego rywala legioniści poznają już 21 czerwca, na ten moment jeszcze spora część rywali nie jest potwierdzona ze względu na to, że w niektórych ligach nie zapadły jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia. Legia ma współczynnik 11.000 i nie ma szans na rozstawienie w 4. rundzie eliminacyjnej LKE. Jeżeli "Wojskowi" przejdą dwóch pierwsi rywali, to w decydującej fazie mogą trafić na silnych rywali, m.in. takich jak: Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, FC Basel, Aston Villa, Lille OSC, Slavia Praga czy Olympiakos Pireus.

Alfa i Omega - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powinniśmy olać ten gówn.any puchar bo to taki turniej pocieszenia dla słabych klubów które nie mają szans na stworzenie europejskiego piłkarskiego średniaka i zawsze będą biedne i słabe. To taki dawny puchar Intertoto gdzie można przetestować rezerwowych. Pieniądze z tego słabe, punktów do rankingu mało, a gra na dwóch frontach wyjdzie nam jak zwykle bokiem bo na to trzeba mieć szeroką kadrę. Olać puchar Biedronki, skupić się na lidze by zdobyć mistrzostwo i maksymalnie się zmobilizować na eliminacje do LM. Dla takiego klubu jak Legia Liga Europy to minimum jeśli chcemy być przynajmniej europejskim średniakiem. Liga Konfesjonału jest dobra dla klubów z Islandii, Malty czy Cypru. odpowiedz

Jacek - 1 godzinę temu, *.88.85 @Alfa i Omega: No i tutaj się grubo mylisz. Punkty do rankingu (przynajmniej w ostatnim sezonie) były takie same jak w LE. Jeśli chce się zagrać w LM to trzeba mieć dobre punkty, żeby mieć rozstawienie. Dlatego trzeba cisnąć LKE prze 2-3 sezony, żeby dopiero potem mieć prawdziwą szanśe w lepszych rozgrywkach odpowiedz

okęciak - 4 godziny temu, *.vectranet.pl wszystko zależy od losowania w ostatniej rundzie, z wymienionymi ekipami raczej bez szans w tym momencie... odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @okęciak: o ile one awansują odpowiedz

dave - 5 godzin temu, *.chello.pl A to nie gramy w Lidze Europy? odpowiedz

pablo - 5 godzin temu, *.chello.pl @dave: tak gówniane ligi jak nasza nie mają bezposrednio udziału w lidze europy, mistrz w eliminacjach ligi mistrzów reszta w LKE odpowiedz

dave - 5 godzin temu, *.chello.pl @pablo: Aha, ale dziwe, bo w tamym roku jeszcze mieliśmy, aż tak nagle nam wspólczynnik spadł, ze sie przestaliśmy kwalifikować/ odpowiedz

Legion - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @dave: W tamtym roku nie było nikogo w Lidze Europy odpowiedz

Real - 4 godziny temu, *.133.56 @dave: Dawniej była LM i LE ale UEFA wpadła na genialny pomysł stworzenia LK na pocieszenie łez. Tu chodzi tylko o $$$$, w LM maja grać tylko znane marki. odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @dave:

W LE graliśmy dlatego, że odpadliśmy z eliminacji LM. Polskie drużyny na razie mają 3 miejsca w eliminacjach LKE i 1 w eliminacjach LM. Jak mistrz Polski odpada z eliminacji LM to wskakuję w eliminacje LE, potem jak odpadnie z eliminacji LE to wskakuje w eliminacje LKE. odpowiedz

Lukasz_Legia - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Legia - Juventus - wspomnicie moje słowa ;-) odpowiedz

1234 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lukasz_Legia: Piękny wyjazd by był... odpowiedz

Alex Bielany - 5 godzin temu, *.centertel.pl Z każdym many szanse wygrać jak zagramy na maxa, z Leicester tez mieliśmy przegrac… odpowiedz

Jam - 6 godzin temu, *.swnet.pl Wiadomo już czy pierwszy mecz gramy u siebie czy na wyjeździe? odpowiedz

Legia On Tour - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wszystko fajnie tylko najpierw trzeba dojść do tej ostatniej rundy. Poza tym połowa tych zespołów jak Juve ma wyje...ne na ta LKE tak naprawdę i nie będą raczej się zabijać ważniejsza liga i miejsce gwarantujące LM. Także na spokojnie. Tylko Legia! odpowiedz

Mktw - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Slavia Praga do ogarnięcia odpowiedz

Mordziaty - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Z tymi wymienionymi klubami szans nie mamy.... ale z dudelange tak. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Mordziaty: z fk hafnejfjordur tez by jakos poszlo odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mordziaty:

Myślę że dla drużyn z najlepszych lig Europy LKE to jest dodatek i miejsce do przetestowania zmienników. Dla nas mecz w 4 rundzie eliminacji LKE to mecz sezonu, więc mobilizacja też jest większa, więc szansa jest. Poza tym my już będziemy wtedy w pełni sezonu a najlepsze ligi dopiero zaczynają sezon, więc szanse są:)

Fajnie by było na jesieni być w europejskich pucharach:) odpowiedz

