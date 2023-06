Koszykówka

W czwartek rusza głosowanie na mural dla legendy Legii

Wtorek, 13 czerwca 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy czwartek, 15 czerwca rozpocznie się głosowanie w 10. edycji budżetu obywatelskiego dla miasta st. Warszawa na rok 2024. Wśród inicjatyw obywatelskich znalazł się legijny projekt, który zakłada powstanie efektownego muralu dla legendy koszykarskiej Legii Warszawa, Andrzeja Pstrokońskiego, na ścianie przyległej do Szkoły Podstawowej nr 152 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4 na warszawskiej Ochocie.



Andrzej Pstrokoński, zwany "Dzieckiem Warszawy", to najbardziej utytułowany zawodnik w 95-letniej historii naszego klubu. Więcej informacji nt. tego wybitnego sportowca znaleźć można TUTAJ.



Głosowanie potrwa od 15 do 30 czerwca bieżącego roku. Co zrobić, aby oddać głos? To niezwykle proste. Wystarczy wejść na stronę https://bo.um.warszawa.pl/ i w dzielnicy Ochota wybrać projekt nr 21 - Mural dla Andrzeja Pstrokońskiego - koszykarskiego "Dziecka Warszawy". Ważne - głosować może każdy z Was, nie tylko mieszkańcy Ochoty. Głosować mogą wszyscy warszawiacy - również osoby poniżej 13. roku życia, do oddania głosu potrzebny będzie numer PESEL, a głos może oddać rodzic lub opiekun prawny.



Przewidywany koszt projektu wynosi 180 tysięcy złotych. Więcej informacji nt. projektu znaleźć można TUTAJ. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lipca 2023 roku. Realizacja w roku 2024. Gorąco zachęcamy wszystkich kibiców Legii do udziału w głosowaniu!