Puszcza Niepołomice ostatnim beniaminkiem Ekstraklasy

Niedziela, 11 czerwca 2023 r. 20:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Puszcza Niepołomice wygrała baraże o awans do Ekstraklasy, pokonując Bruk-Bet Termalikę Nieciecza po dogrywce 3-2, i w przyszłym sezonie będzie występować w najwyższej klasie rozgrywkowej. W półfinale baraży Puszcza pokonała Wisłę Kraków 4-1.









Będzie to debiutancki sezon tego zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Swoje domowe spotkania Puszcza ma rozgrywać na stadionie Wisły w Krakowie, ponieważ obiekt w Niepołomicach ne spełnia wymogów licencyjnych - ma jedynie 2000 miejsc, a minimum to 4,5 tysiąca. Wcześniej bezpośrednio do Ekstraklasy awansowały ŁKS Łódź i Ruch Chorzów.



Legia mierzyła się z drużyną z Niepołomic tylko raz w historii - w 1. rundzie Pucharu Polski we wrześniu 2019 roku i wygrała wówczas 2-0.