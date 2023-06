Katarzyna Dębska mistrzynią Europy U-19

Pięcioboistka Legii Warszawa, Katarzyna Dębska zdobyła we wtorek złoty medal Mistrzostw Europy do lat 19 w piecioboju nowoczesnym. Podczas zawodów w litewskich Druskiennikach, legionistka uzyskała 1393 punkty i o 13 pkt. wyprzedziła drugą na mecie Niemkę, Josefinę Unterberger. Legionistka w poszczególnych konkurencjach zdobywała: 227 punktów w szermierce (13. wynik), 292 pkt. na torze przeszkód (3 pozycja), 272 pkt. w pływaniu (szósty rezultat, 2:19.34 min.) oraz 602 pkt. (drugi wynik i 11:38.33 min.) w laser run. Małgorzata Karbownik zajęła miejsce 16., Pola Wolska - 25. W klasyfikacji drużynowej legionistki zajęły miejsce czwarte - za Węgierkami, Niemkami i Francuzkami. fot. Eimantas Genys

