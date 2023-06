Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Czwartek, 8 czerwca 2023 r. 08:19 Raffi, źródło: Legionisci.com

Obok finału MP U17, odbywały się też mecze innych drużyn młodzieżowych. Zespół U16 uległ 1-4 Varsovii, z kolei Legia U12 rozegrała ostatnie w tej rundzie spotkanie ligowe z Barca Academy. Legioniści wygrali wszystkie mecze ligowe w tym sezonie. Juniorzy starsi UWKS Legii (2004-6) wygrali 3-2 w rewanżowym pojedynku z Polonią Warszawa SSA, co dało im awans na 4. miejsce w Ekstralidze U19.



Ekstraliga U16 (2007 i mł.): UKS Varsovia 4-1 (3-1) Legia U16

Gole:

0-1 15 min. Aleksander Iwańczyk

1-1 19 min. Jacek Strzegocki (lob)

2-1 22 min. Jacek Strzegocki (as. Alex Gawarecki)

3-1 37 min. Paweł Ambrożko (as. Mateusz Jeleński)

4-1 61 min. Jacek Strzegocki b.a.



Strzały (celne)[15-90']: Varsovia 15(10) - Legia 14(3)



Legia: Konrad Kassyanowicz (46' Michał Bobier) - Jan Leszczyński (Kpt) Ż(63' Bartosz Czarkowski [08]), Szymon Chojecki (72' Maksymilian Dołowy [08]), Antoni Wasiak-Libiszowski - Mikołaj Kotarba, Aleksander Iwańczyk, Dawid Foks, Adrian Gilant (46' Alex Cetnar), Jakub Openchowski (57' Radosław Czerwiec) - Dawid Nos, Maksymilian Sterniczuk [08])(46' Max Pawłowski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



I liga U12 (2011 i mł.): Barca Academy "Grana" U12 - Legia U12



Legia: Legia: Szymon Komorowski, Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głebowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Bartosz Gawryś, Stefan Podgórski, Stanisław Sałek, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Szymon Wlazło

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U12 zakończyła sezon wyjazdowym meczem z wiceliderem - Barca Academy (2011 "Grana"). Mecz przy Ł3 był dosyć niełatwy, natomiast tym razem legioniści rozpoczęli z impetem, a potem napór graczy z Łazienkowskiej tylko rósł. Legia U12 kończy rundę z 30p. i golami 63-5 w 10 meczach. Co ważniejsze, legionisci prezentowali się najczęściej bardzo dobrze w meczach z silnymi rywalami z kraju czy zagranicy, a wyniki takie jak 10-1 z Herthą Berlin grającą najmocniejszym składem nie pozostały niezauważone. Doceniając doskonałą postawę przez cały sezon należy pamiętać, że przed graczami z rocznika 2011 wciąż jeszcze bardzo dużo pracy i tylko regularne poprawianie umiejętności pozwoli im na spełnienie marzeń o poważnej piłce.



Ekstraliga U19: UWKS Legia Warszawa (04-6) 3-2 (0-1) Polonia Warszawa SSA U19



Juniorzy starsi CWKS zmierzyli się w Ekstralidze U19 z Polonią Warszawa SSA (czyli drużyną U19 spółki występującej w II lidze, choć to zespół MKS Polonii występuje w CLJ U19). W pierwszym meczu zdecydowanie wygrali poloniści. Tym razem wygrali "Wojskowi", odnosząc zwycięstwo 3-2, choć do przerwy było 0-1 dla "Czarnych Koszul". UWKS Legia awansowała na 4. miejsce w tabeli wyprzedzając Młodzika Radom, z którym rozegra ostatni mecz sezonu (za pierwszym razem wygrali podopieczni Łukasza Winka).