Brąz Jakubowskiej w drużynie na ME U-17

W Druskiennikach kolejny medal zdobyła pięcioboistka Legii. Tym razem w rywalizacji drużynowej do lat 17, Polki zdobyły brązowy medal, a wśród nich Hanna Jakubowska , a także Maja Szondelmajer, i Zuzanna Gradoń. Legionistka najlepiej wypadła w pływaniu, uzyskując szósty rezultat. Jakubowska miała piąty wynik w biegu ze strzelaniem, dzięki któremu w klasyfikacji indywidualnej zajęła miejsce szóste. Złoty medal wywalczyły Węgierki, srebrny Niemki. W kat. U-19, Igor Radomyski zajął miejsce dziesiąte. W szermierce legionista uzyskał 14. wynik (220 pkt.), na torze przeszkód był 21, a zdecydowanie lepiej zaprezentował się w pływaniu, uzyskując piąty rezultat tej konkurencji, z czasem 2:04.57 min. Do laser run przystąpił z numerem 13. i pomimo błędów w pierwszej rundzie strzelania, zdołał awansować o trzy lokaty w klasyfikacji generalnej.

