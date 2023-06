Kosz 3x3

Legia 3x3 zagra w Challengerze we Francji

Czwartek, 8 czerwca 2023 r. 16:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legia Lotto 3x3, zwycięzca pierwszej edycji Lotto 3x3 Ligi, rozpoczyna rywalizację w europejskich pucharach. Nasz zespół w najbliższy weekend rywalizować będzie we francuskim Clermont Ferrand w Challengerze, będącym kwalifikacją do turnieju World Tour w Pradze. W zawodach wystąpi także finalista Lotto 3x3 Ligi - GTK Gliwice.



Legioniści we Francji zagrają w składzie: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Piotr Robak i Marcin Zarzeczny. Aby znaleźć się w turnieju głównym, obie polskie drużyny muszą najpierw przejść przez rundę kwalifikacyjną, w której zagra sześć najniżej notowanych zespołów. Zarówno legioniści, jak i gliwiczanie, znaleźli się w grupie A, gdzie zmierzą się z ekipą z Tel Avivu. Tylko zwycięzca grupy kwalifikacyjnej trafi do turnieju głównego.



W turnieju głównym udział weźmie 12 zespołów podzielonych na cztery grupy. Jeśli Legia Lotto 3x3 wygra swoją grupę kwalifikacyjną, trafi do grupy B, gdzie czekają silne drużyny z Serbii (Partizan) i USA (Princeton). Co ciekawe, w amerykańskim zespole występuje Isaiah Wilkerson, który przed kilkoma laty reprezentował barwy Legii w koszykówce 5x5.



Faza pucharowa do której awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup zostanie rozegrana w niedzielę. Transmisje meczów na kanale YouTube FIBA 3x3.



Terminarz kwalifikacji:

10.06 (SO) g. 10:00 Legia Lotto 3x3 Warszawa - Tel Awiw (Izrael)

10.06 (SO) g. 10:55 Legia Lotto 3x3 Warszawa - GTK Gliwice



Faza grupowa (w przypadku awansu):

10.06 (SO) g. 14:25 Legia Lotto 3x3 Warszawa - Partizan Belgrad (Serbia)

10.06 (SO) g. 17:55 Legia Lotto 3x3 Warszawa - Princeton (USA)



Faza pucharowa: niedziela, 11.06